Contralor y subcontralor deben ser colorados, sostiene Chase

El líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara de Senadores, Natalicio Chase, sentó una postura con respecto a la próxima elección del contralor y subcontralor general de la República.

El legislador manifestó abiertamente que ambos cargos de fiscalización del dinero público deben quedar en manos de referentes del Partido Colorado. De esa manera, descartó la tradición política y el sentido común institucional que otorgan esos espacios a la oposición para garantizar un contrapeso real al Poder Ejecutivo.

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Desprecio al contrapeso y defensa del cuotero oficialista

El senador oficialista intentó justificar su postura y atacó la gestión de anteriores titulares de la Contraloría provenientes de la oposición. Chase llegó a calificar a administraciones pasadas como las “más perversas” de la historia del ente, argumentando que dichos cargos respondían a “concesiones y acuerdos políticos” de sectores que no tenían la representación popular de las urnas.

“Mi posición es que no hay que ceder espacios políticos y que también existen colorados que pueden hacer el mismo trabajo con buena calidad. Esto es una responsabilidad personal, no es una responsabilidad partidaria”, aseveró el legislador cartista durante una entrevista en ABC.

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Decisión tomada entre los números del poder

Si bien el representante de la bancada gubernamental intentó matizar sus dichos aclarando que se trata de una “opinión personal” y que aún no existe una resolución formal del bloque cartista, admitió que sus pares y el propio presidente del Congreso coinciden plenamente con esta línea de pensamiento. En la práctica, el oficialismo alista el terreno para definir la puja únicamente bajo criterios de su conveniencia política.

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“Ahora estamos decidiendo un espacio político, nosotros somos políticos. Una vez que cumplen las condiciones necesarias que exige la ley, ya es una decisión política. Tenemos todo el derecho de reclamar ese espacio. El contralor y el subcontralor tienen que ser colorados; yo creo que así tiene que ser y es lo que voy a defender”, sentenció el senador.