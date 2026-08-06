Oposición sella alianza para disputar Villa Hayes, bastión político de Bachi Núñez

Las principales fuerzas de la oposición en Villa Hayes anunciaron este jueves un acuerdo político con miras a las elecciones municipales, con el objetivo de competir unificadas en una ciudad considerada uno de los principales bastiones del senador cartista y presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez.

El entendimiento fue oficializado durante una conferencia de prensa encabezada por el candidato a intendente de la Alianza Unidos por Villa Hayes, Héctor Agüero, y el postulante de la Alianza Acuerdo Guaraní Hayes, Juan Pablo González, quien confirmó que declina su candidatura para respaldar la postulación de Agüero.

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Un acuerdo para consolidar la oposición

Según explicaron los dirigentes, el acuerdo fue construido mediante negociaciones entre ambos sectores y tiene como propósito presentar una alternativa unificada frente al oficialismo.

Durante el acto, González anunció que acompañará la candidatura de Agüero junto con dirigentes y candidatos a concejales de su movimiento. Los referentes señalaron que el objetivo es priorizar una propuesta común enfocada en el desarrollo de Villa Hayes y dejar de lado las diferencias políticas entre ambos sectores.

El acuerdo busca concentrar el voto opositor en una sola candidatura para aumentar las posibilidades de competir por la administración municipal.

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Un municipio bajo influencia del cartismo

Villa Hayes es considerada el feudo político de Basilio “Bachi” Núñez, actual presidente del Congreso y una de las principales figuras del movimiento Honor Colorado.

El oficialismo presenta como candidato a la Intendencia al exjefe comunal Luis López, quien renunció al cargo para buscar un nuevo mandato. Su candidatura, por la Lista 2A, cuenta con el respaldo del sector liderado por el senador cartista y apunta a mantener el control político del municipio.

La administración municipal permanece actualmente en manos de Sol Núñez, hija de Núñez, quien asumió la conducción de la comuna tras haberse desempeñado anteriormente como concejala y presidenta de la Junta Municipal.

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Escenario electoral

Con este acuerdo, la oposición buscará concentrar el apoyo de distintos sectores para disputar el gobierno municipal en una ciudad donde el cartismo ha mantenido una fuerte presencia política durante los últimos años.

La conformación de una candidatura única modifica el escenario electoral en Villa Hayes y perfila una competencia directa entre la estructura oficialista respaldada por el senador Basilio “Bachi” Núñez y la alianza opositora encabezada por Héctor Agüero.