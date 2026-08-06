Elecciones: Camilo Pérez dice que la ANR es el “cambio” en Asunción

En un acto en el puerto de Asunción, el candidato a intendente de la Capital por la Asociación Nacional Republicana (ANR), Camilo Pérez, inició oficialmente la campaña con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre.

En el mitin, asistieron el vicepresidente y en ejercicio de la Presidencia, Pedro Alliana; el titular de la ANR y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes; el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; candidatos a concejales y dirigentes. Por la disidencia colorada, participaron el exprecandidato a intendente y senador Arnaldo Samaniego; el exvicepresidente Hugo Velázquez y el diputado Daniel Centurión, entre otros.

Alliana es presidente en ejercicio ante el viaje del mandatario Santiago Peña a Cali, Colombia, para la asunción del jefe de Estado colombiano Abelardo de la Espriella, que se llevará a cabo mañana.

En su discurso, Camilo Pérez, primeramente, agradeció a Cartes por la oportunidad. También valoró el “abrazo republicano” con la disidencia, al que calificó de “verdadero”.

Dijo que 130.000 votos en las internas confían en la ANR porque son el “cambio en Asunción”. Indicó que tiene experiencia en el deporte y agregó que “ahora le toca estar en frente de Asunción”.

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Señaló que en la campaña de las internas municipales del 7 de junio pasado, recorrió de punta a punta Asunción. En esa ocasión, los vecinos le manifestaron que “quieren seguridad, que se abran las plazas”. Aseguró que quiere recuperar Asunción y sueña con una ciudad “sin baches, limpia y segura”.

“Me comprometo a que tengamos una ciudad que funcione; vamos a hacer que las cosas pasen. Ese sueño tiene fecha, es el 4 de octubre. Me comprometo con mi experiencia para que la ciudad cambie; desde el primer día pensaré en todos los asuncenos, para que tengamos el gran orgullo por la ciudad”, expresó el candidato.

En otro momento de su discurso, Camilo Pérez dijo que “se compromete a acabar con los baches”. Prometió que construirá dos plantas asfálticas, triplicará los camiones de basura y recuperará las plazas. “Me comprometo a estar poco tiempo en la oficina, estaré en calle, en contacto con la gente”, remarcó.

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“No vengo a ocupar un cargo, sino a dejar un legado. Vamos a gobernar para todos, nuestro grito de guerra, somos el cambio, el Partido Colorado se agiorna (moderniza) siempre”, manifestó el candidato.

Camilo Pérez olvidó la desastrosa gestión del procesado exintendente de Asunción, el colorado cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez, y el grupo de concejales cartistas que buscan la reelección.

Desastrosa gestión de Nenecho

El entonces intendente Óscar Rodríguez renunció a mediados del 2025 tras una inminente destitución en la Cámara de Diputados, tras un lapidario informe de intervención del Ejecutivo, a cargo de Carlos Pereira, que entregó un dossier a la Fiscalía de innumerables presuntas irregularidades en la gestión municipal de Asunción. Uno de los cuestionamientos a “Nenecho” es el presunto desvío de bonos por G. 500.000 millones.

Además, el exintendente está procesado por el caso “detergentes de oro”.

Reemplazó en el cargo el entonces concejal Luis Bello (ANR-HC), quien completará el periodo hasta este fin de año.