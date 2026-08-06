4-2. El Málaga más goleador logra contra Al-Arabi su primer triunfo

Después del 2-2 frente al Al-Ittihad saudí en el primero y el 3-3 contra el Leicester en el segundo, la eficacia del equipo de Juanfran pudo con la intermitencia del intenso equipo catarí en su tercer amistoso, disputado en Marbella.

Tras dos primeras citas sin ver puerta en la primera parte, el Málaga no tardó en desquitarse: primero, con una gran llegada de Carlos Puga hasta línea de fondo, y después llegaría el primer gol.

Estaba dominando el Málaga y en su mejor momento, el mediapunta Aarón Ochoa, que está siendo de los más destacados, finalizó con un disparo a la escuadra una gran combinación con David Larrubia, previo engaño de Puga.

Llegaban los pupilos de Juanfran Funes con mucha soltura al área rival, valiente en ataque, alegre en transiciones y en la presión, señas de identidad que le valieron la temporada pasada para ascender a la máxima categoría.

El monólogo malaguista frustró al entrenador rival, el exjugador de LaLiga Cosmin Contra, que acabó expulsado por protestar, incluso reprochando con vehemencia al árbitro en varias ocasiones.

El equipo catarí encontró el empate en la última jugada de la primera parte, en una jugada aislada que terminó con gol de Pablo Sarabia, otro conocido del fútbol español, ex de Sevilla, Getafe o PSG.

Pero el delantero gaditano Adrián Niño, a placer, la empujó al poco del descanso para volver a adelantar a los malagueños y, apenas siete minutos después, llegó el 3-1 de Eneko Jauregi en otra bellísima jugada coral.

De un centro lateral recortó distancias Al-Arabi en el minuto 70, pero Eneko, esta vez de penalti, firmó el cuarto para amarrar el triunfo.

El Málaga disputará este viernes el Trofeo ‘Ciudad de Ceuta’ en el Estadio Alfonso Murube (19:00 horas) y cerrará la pretemporada en La Rosaleda con el Trofeo Costa del Sol ante el Fulham de Arbeloa, el próximo miércoles 12 de agosto a las 19:00 horas GMT.

4 - Málaga CF: Herrero; Puga, Otu, Recio, Dani Sánchez; Arriaza, Rafa Rodríguez, Ochoa; Larrubia, Joaquín y Niño. También jugaron Eneko, Dani Lorenzo, Juani, Ramón, Rafita, Dotor, Calero, Lobete, Izan, Salinas, Céspedes.

2 - Al Arabi: Hassan; Qadari; Berez, Bauobida, Alnami; Mahajneh, Fertoot, Tannane; Sarabia, Rodri Sánchez, Lihadji. También jugaron Laye, Fathy, Alhajri, Ashour, Seif, Seroon, Jorge, Mager.

Goles: 1-0, min. 20: Ochoa. 1-1, min. 45: Sarabia. 2-1, min. 54: Niño. 3-1, min. 63: Eneko. 3-2, min. 70: Laye. 4-2, min. 77: Eneko.

Árbitro: Francisco José Fernández Cintas (Comité Andaluz). Expulsó al entrenador del equipo catarí, Cosmin Contra, y enseñó tarjeta amarilla a Fathy.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el estadio del Marbella Football Center en Marbella, Málaga.