Antonio Álvarez renuncia a la presidencia de Barcelona en medio de investigación judicial

"En las últimas semanas el club ha debido enfrentar un nivel de presión y asfixia que le impide desenvolverse con la normalidad que una institución de su grandeza merece. Ningún barcelonista puede sentirse cómodo cuando el club se convierte en el principal afectado de disputas que terminan alejándolo de su verdadero propósito: competir, crecer, superarse", señaló en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.

Álvarez agregó que a lo largo de su vida ha entendido que Barcelona "siempre estará por encima de cualquier nombre, incluyendo el presidente", por lo que decidió "dar un paso al costado".

"Lo hago convencido de que, si mi salida contribuye a que el club pueda volver a respirar, operar con tranquilidad y recuperar el camino que todos queremos, entonces es el sacrificio que corresponde hacer", señaló.

El ahora exdirectivo aseguró que Barcelona necesita volver a ser el equipo de siempre: "un club fuerte, respetado, protagonista y el eterno líder del Astillero".

El equipo de Guayaquil es quinto con 35 puntos, a 23 del líder, Independiente del Valle, y entre los aficionados hay un gran malestar por los malos resultados que acumula bajo la dirección técnica del venezolano César Farías.

Barcelona se mantiene en zona de clasificación para la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana de 2027, aunque está lejos de la pelea por el título de la temporada 2026.

En la Copa Ecuador, venció por 0-1 a Liga de Portoviejo, pero deberá esperar el pronunciamiento de la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que determinará si ratifica o no su clasificación a los cuartos de final, pues incluyó al jugador Erik Mendoza, quien no habría estado habilitado para actuar.

Desde que Álvarez fue elegido presidente de Barcelona, en diciembre de 2023, afrontó obstáculos para el reconocimiento de su dirigencia por parte del entonces Ministerio del Deporte. Sin embargo, tras un nuevo proceso electoral celebrado en mayo de 2024, su designación quedó ratificada y fue finalmente avalada por las autoridades.

El expresidente el club de fútbol con mayor cantidad de aficionados en el país está imputado junto a sus hermanos Aquiles y Xavier en un caso por presunto lavado de dinero, conocido como 'Goleada', vinculado a su negocio familiar de comercialización de combustibles.

Los tres fueron detenidos el pasado 10 de febrero, pero en abril un tribunal cambió la prisión preventiva por libertad condicional. Antonio y Xavier salieron de la prisión de máxima seguridad en la que sigue Aquiles por otros dos casos; sin embargo, en julio un juez revocó la medida y ordenó nuevamente su captura, algo que aún no ha ocurrido.