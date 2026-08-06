Asociación Paraguaya saluda que FIFA haya retirado proyecto para comercializar el Mundial

A través de una carta dirigida al presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, la APF valoró que el dirigente haya pedido disculpas y asumido "los errores cometidos" por su fallida iniciativa de vender el 20 % de la filial FIFA Forward Enterprise (FFE), que se creó para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol.

Este proyecto, que la FIFA abandonó "tras escuchar atentamente todas las opiniones" y reconocer que "ha creado divisiones", fue rechazado casi de inmediato por la UEFA -donde hacen vida los ganadores de 13 de las Copas del Mundo disputadas desde 1930-, que alertó que sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA si la propuesta se mantenía.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y la Confederación Asiática de Fútbol también rechazaron en su momento el proyecto.

Esta misma jornada, la Conmebol, que la APF integra junto a otros 9 países suramericanos, celebró que la FIFA retirara el proyecto y llamó a respetar los "mecanismos institucionales" para elegir al nuevo titular del ente deportivo global.

Por otro lado, la APF reconoció en su carta que la FIFA ha experimentado "una transformación profunda" bajo el mandato de Infantino, que en febrero pasado cumplió 10 años al frente del organismo.

"La experiencia de la APF constituye un claro ejemplo de esa transformación. El crecimiento institucional, deportivo y de infraestructura que nuestra asociación ha experimentado en los últimos años ha sido posible, en gran medida, gracias a la visión impulsada por la FIFA", señaló el ente paraguayo en la misiva.

Previó al 82 Congreso Ordinario de la Conmebol, que se celebró en abril pasado en la ciudad ecuatoriana de Quito, el organismo pidió a Infantino que continúe al frente del organismo rector del fútbol mundial.

Las elecciones de la FIFA están pautadas para el 18 de marzo de 2027 y, hasta el momento, solo Infantino ha expresado su intención de presentarse.