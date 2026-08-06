Las zonas bajo alerta por lluvias y vientos de 90km/h para esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso actualizado a las 17:34, en el que anuncia sobre la formación de núcleos de precipitaciones con descargas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento y probabilidad de caída de granizos de manera puntual.

El reporte técnico señala que el foco de mayor inestabilidad se organiza sobre el suroeste de la región Oriental. Hasta el momento, las zonas bajo alerta corresponden al suroeste de Misiones y al sur de Ñeembucú.

Vientos de 90km/h y boletín especial vigente

Según la meteoróloga Ana Pereira, los vientos golpearán con fuerza en ambas regiones del territorio nacional. Para la región Occidental se prevén velocidades de entre 30 y 50 km/h, pero con ráfagas que podrían trepar violentamente hasta los 90 km/h. En tanto, para la región Oriental se aguardan vientos de entre 20 y 40 km/h, con picos cercanos a los 60 km/h.

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A la par, se mantiene plenamente vigente un boletín meteorológico especial que anticipa acumulados de lluvia de entre 20 y 60 milímetros, acompañado por vientos en torno a los 90 km/h y alta probabilidad de granizadas. Este aviso rige hasta las primeras horas de la mañana del viernes.

Ingreso de frente frío y mañanas de hasta 9 °C

Hacia el final de la jornada de hoy se aguarda el ingreso de un frente frío que empujará la inestabilidad hacia gran parte del país. Esta masa de aire provocará precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en sectores del norte, este y sureste de ambas regiones.

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El cambio de viento hacia el sector sur traerá un notable cambio en las condiciones ambientales para el fin de semana. Según los pronósticos, se viene un marcado descenso de la temperatura en los próximos dos días, con amaneceres de fríos a frescos con temperaturas mínimas que se ubicarán entre los 9 y 20 °C.