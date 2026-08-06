Conmebol: de la “crítica” a FIFA a ¿una advertencia a UEFA?

La Conmebol festejó el retiro del proyecto de FIFA de permitir la inversión privada en las competencias y puntualizó la “preocupación por las reiteradas acciones unilaterales” del ente rector del fútbol mundial. Pero a la vez, el organismo sudamericano lanzó un mensaje a la UEFA, que desea la salida de Gianni Infantino tras el plan de FIFA Forward Enterprise (FFE).

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“Expresa preocupación por las reiteradas acciones unilaterales adoptadas sin recurrir al diálogo ni a los mecanismos institucionales previstos para el tratamiento de este tipo de situaciones”, lanzó la Confederación Sudamericana de Fútbol en el día después de que la FIFA, por medio de Gianni Infantino, pida disculpas por el fallido FFE.

“Hace más de diez años, la FIFA impulsó una profunda reforma de sus Estatutos con el propósito de fortalecer la institucionalidad, la transparencia y el buen gobierno, estableciendo procedimientos claros y mecanismos específicos para resolver las controversias, garantizando el debido proceso y el respeto por las normas que rigen nuestra organización”, añadió la Conmebol.

“Ese marco institucional constituye una garantía para todos. Por ello, quienes tienen la responsabilidad de conducir nuestras organizaciones deben privilegiar siempre el diálogo, el respeto a las normas y el intercambio constructivo. Cuando esos principios se dejan de lado, pierde el fútbol y perdemos todos”, subrayó la entidad con sede en la ciudad de Luque.

Conmebol: de la crítica ¿al respaldo?

Pero a la “crítica” por la decisión de Gianni Infantino con el FIFA Forward Enterprise, la Conmebol presidida por Alejandro Domínguez también lanzó un “apoyo” al presidente de la FIFA, enviando un mensaje directo a la UEFA, que tiene la firme postura de sacar al suizo del cargo. En 2027, el ente rector del fútbol mundial realiza elecciones y la intención del actual titular es continuar en la presidencia.

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“El 18 de noviembre de 2026 concluirá el plazo para presentación de candidaturas a la Presidencia de FIFA y, posteriormente, el Congreso de FIFA elegirá, mediante el voto de sus 211 Asociaciones Miembro, a la persona que tendrá la responsabilidad de conducir la organización durante el próximo periodo”, manifestó la institución.

“En consecuencia, la CONMEBOL no acompañará ninguna actuación o procedimiento que desconozca o se aparte de dichos mecanismos institucionales. CONMEBOL hace un llamado a preservar la unidad de la familia del fútbol, actuar con responsabilidad institucional, fortalecer el diálogo y respetar plenamente los mecanismos de gobernanza”, disparó.

La UEFA contra Gianni Infantino

“No podemos seguir así, con planes secretos que se llevan a cabo a toda prisa, ideados por individuos anónimos y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas. La actual directiva de FIFA no solo ha perdido la confianza de UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol”, había expresado UEFA.

El organismo europeo también apuntó con las promesas incumplidas de Infantino con destinar dinero de FIFA al fútbol europeo. “En ambas promesas, no ha cumplido. El acuerdo turbio, opaco y a puerta cerrada que ideó e intentó imponer distaba mucho de ser transparente”, expresaba el comunicado que el ente publicó el pasado 1 de agosto.