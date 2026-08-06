Debut de 'Vozinha' en Colo Colo, aún por definirse, se verá en Argentina, Brasil y México

Aunque se especula que el futbolista, de 40 años, podría estrenarse el 16 de agosto cuando los albos, líderes del torneo con 12 puntos de ventaja, enfrenten a O’Higgins de local en el Estadio Monumental, la decisión es del entrenador argentino Fernando Ortiz, quien debe definir si juega el africano o el juvenil de 19 años, Gabriel Maureira.

Los derechos de transmisión de la liga chilena pertenecen a TNT Sports, que no maneja una oferta internacional regular para transmitirla en otros países, pero la viralidad global de 'Vozinha', quien ganó casi 30 millones de seguidores en Instagram, originó interés.

"Este es el caso del partido que marcará el debut de Vozinha, cuya transmisión estará disponible en Argentina, Brasil y México", señaló una vocería de la empresa a medios locales.

La empresa de medios indicó que "más allá de estas oportunidades puntuales, evaluamos permanentemente distintas alternativas de distribución de acuerdo con la estrategia del negocio y el interés de las audiencias".

El jugador, que destacó con su actuación en el Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde, aseguró durante su presentación a la prensa que "en algunos días estaré mejor porque vengo del Mundial y la temporada fue muy larga".

El técnico Ortiz había mencionado, antes de la llegada del arquero a Chile que ocurrió el pasado domingo, que habría competencia en el arco entre 'Vozinha' y Maureira, quien venía siendo titular tras la lesión de Fernando de Paul.

El Cacique jugará este domingo de visita ante Unión La Calera, y la siguiente fecha será el duelo mencionado ante el equipo de Rancagua, de no ocurrir allí, el próximo encuentro es el superclásico del fútbol chileno ante Universidad de Chile, que se disputará en el Estadio Nacional de Santiago.

El seguimiento al guardameta ha sido constante desde inicio de semana cuando se sometió a los exámenes médicos de rigor, firmó su contrato por seis meses con opción a renovarlo por un año más en 2027 y acudió a la fiesta de bienvenida ofrecida la noche del miércoles en el Monumental ante la hinchada alba.

Colo Colo ha capitalizado la llegada de ‘Vozinha’ en términos digitales más allá de lo que se espera a nivel económico, y ha evolucionado en su estrategia de contenidos relacionados al portero publicando en tres idiomas: castellano, inglés y portugués.

La cuenta de Instagram de Colo Colo alcanzó los 2,8 millones de seguidores con un incremento calculado cerca de 200 mil seguidores, entre el anuncio del fichaje y la llegada del futbolista a Chile.

Algunos videos publicados como el de su arribo al aeropuerto de Santiago, donde fue recibido por cientos de hinchas, han superado las 5 millones de visualizaciones, y las cifras de sus posteos en términos generales cuadruplican los números habituales que manejaba el club para sus publicaciones.

La primera publicación relacionada al arquero, en la que se anunciaba su llegada, superó los 1,4 millones de "me gusta" y terminó hasta el momento como el contenido con más interacciones en la historia digital de la institución, reseña la prensa chilena.

La presencia del tema ‘Vozinha’ en la conversación digital se vivió como un "fenómeno" que fue en aumento a medida que el rumor inicial de su contratación en Chile se convirtió en una realidad.

"Fue en aumento según crecían las certezas, llegando a acumularse hasta el día de su presentación oficial más de 10 mil publicaciones originales y un nivel de engagement que superó los 4 millones de interacciones", explicó en un comunicado la consultora internacional Simbiu, especialista en inteligencia de medios.

"Este nivel de interacciones digitales en Chile lo hemos visto asociado a fenómenos de gran impacto, como elecciones presidenciales o incluso eventos internacionales como la misma inauguración del Mundial de Fútbol", señaló Leonardo Hernández, gerente de comunicaciones de Simbiu.