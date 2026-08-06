Diego Forlán tendrá a su excompañero Diego 'Ruso' Pérez como ayudante en Uruguay

El exjugador de Atlético de Madrid también tendrá en ese cargo a Santiago Espasandín, mientras Marco Mansulino será el preparador físico, Ignacio Bordad el entrenador de porteros y Gabriel Skrilec el videoanalista, según informó la Asociación Uruguaya de Fútbol.

'El Ruso' Pérez debutó como jugador de Uruguay en julio de 2001 y disputó su último encuentro en mayo de 2014.

Jugó 89 encuentros con la Celeste, conquistó la Copa América en 2011 junto a Forlán y también fue parte con el nuevo seleccionador de los planteles que disputaron los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Tras su retiro, Pérez formó parte del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Broli que guió a Uruguay a la conquista del Mundial sub-20 en el año 2023 y en 2024 dirigió a la selección del medio local en una serie de amistosos que disputó.

Espasandín, por su parte, se encontraba trabajando en Nacional, que el pasado 1 de agosto lo despidió con un mensaje en sus redes sociales agradeciéndole "sus más de 20 años de trabajo, profesionalismo y compromiso con la institución".

"Diego Forlán vuelve a casa", anunció este jueves la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en sus redes sociales, culminando de esa forma una serie de publicaciones en las que ya había adelantado que el exjugador volvería a formar parte de la Celeste.

Nacido en Montevideo en mayo de 1979, Forlán es dueño de una extensa carrera que incluyó clubes como los españoles Villarreal y Atlético de Madrid, el Manchester United inglés, el Independiente argentino o el Inter de Milán italiano.

El palmarés del uruguayo en sus diferentes equipos incluye la Premier League y la FA Cup de Inglaterra, la Copa Intertoto, la Liga Europa y la Supercopa, entre otros títulos.

Como entrenador, 'Cachavacha' dirigió a Peñarol en once encuentros en 2020 y a Atenas de la Segunda División en doce partidos en 2021.

Ahora se pondrá al frente de la sub-20, que en el año 2023 conquistó la Copa del Mundo en Argentina tras vencer a Italia en la final y, dos años después, no participó del certamen jugado en Chile.

En busca de llegar al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, el exdelantero guiará a la Celeste en el Sudamericano que se jugará entre enero y febrero.

Antes de eso, dirigirá a la absoluta en los primeros encuentros que disputará tras haber quedado eliminada de una Copa del Mundo que la tuvo como una de las mayores decepciones al no superar la primera fase. Su primer partido será el 24 de septiembre ante Japón.