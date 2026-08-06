Diomande, el niño que admiraba a Cristiano y ahora ficha por el Real Madrid

El joven costamarfileño Yan Diomande, 14 veces internacional con su selección, incluyendo el pasado Mundial, llega al Real Madrid procedente del RB Leipzig después de desatar una guerra de pujas que obligó a todo un PSG a retirarse por unas exigencias de traspaso y salario “completamente desproporcionadas”.

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Sin embargo, Europa no siempre le quiso tanto. Pasó su etapa juvenil formándose en academias de Estados Unidos antes de probar con clubes como el Bournemouth, el Chelsea, el Rangers, el Olympiacos o el Crystal Palace. Ninguno le dio la oportunidad entonces.

Finalmente, Diomande debutó como profesional con el Leganés, paradojas de la vida, precisamente ante el Real Madrid, el 29 de marzo de 2025. Como él mismo reconoció en una carta publicada en “The Players Tribune”, Cristiano Ronaldo era su ídolo, el jugador al que quería parecerse. Y, tras ese partido, intercambió su camiseta con la de Kylian Mbappé, que ahora será su compañero.

Había llegado al club pepinero en noviembre de 2024, con apenas 18 años, y solo tres encuentros con el filial sirvieron a Borja Jiménez, entonces entrenador, para decidir que tenía que formar parte del primer equipo.

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No obstante, el recuerdo del debut estaría para siempre manchado para Diomande. Según su testimonio en “The Players Tribune”, unas semanas más tarde recibió una llamada desde Costa de Marfil que le cambió la vida: su hermana Roxane, de 15 años, había fallecido después de que alguien echara una sustancia indeterminada en su bebida.

Entre el dolor, el costamarfileño encontró la energía para honrar la memoria de su hermana. “Todo lo que hago en un campo de fútbol, lo hago para ti. Tú le decías a todo el mundo: ‘Mi hermano va a ser el mejor del mundo’. Demostraré que tenías razón, o moriré en el intento”, sentenció.

Terminó la temporada 2024/2025 con dos goles y una asistencia en diez partidos, además de dejar patente su velocidad, desborde y capacidad de regate. A pesar de su contribución, el Leganés descendió, y Diomande puso rumbo al RB Leipzig por 20 millones de euros, el valor de su cláusula de rescisión.

Con el conjunto alemán, 12 goles y nueve asistencias en 33 partidos en la Bundesliga (y un tanto más en la Copa de Alemania) le granjearon el título de mejor debutante de la competición. Clasificó al Leipzig para la Liga de Campeones y formó parte del mejor once de jugadores sub-21 del campeonato alemán.

Y, para terminar un curso 2025/2026 de ensueño, participó en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Ya había disputado encuentros con Costa de Marfil, con la que debutó en octubre de 2025, pero una Copa del Mundo era para él “un sueño hecho realidad”. Un trofeo de mejor jugador del partido (contra Ecuador) y una asistencia contra Curazao fueron su bagaje.

El fichaje por el Real Madrid confirma el lanzamiento al estrellato de un Diomande que, en 2026, ya había firmado con la agencia de representación Roc Nation, fundada por el rapero Jay-Z, y con la marca de equipamiento deportivo New Balance. Un año que haría que su hermana Roxane se sintiera orgullosa.