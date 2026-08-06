Ecuador anuncia que jugará un torneo amistoso en Japón mientras busca nuevo seleccionador

"La Tri debutará el jueves 1 de octubre frente a la selección de Japón, en el estadio Internacional Yokohama ubicado en la prefectura de Kanagawa y en el otro encuentro de la primera fecha se enfrentarán Panamá y Nueva Zelanda", precisó la FEF en un comunicado.

El organismo añadió que Ecuador volverá a jugar el lunes 5 de octubre en el Estadio Nacional de Tokio frente a Panamá o Nueva Zelanda, según los resultados de la primera fecha.

La FEF ya había anunciado el pasado martes otro amistoso para la selección ecuatoriana, que el 24 de septiembre se medirá a Corea del Sur en el Suwon World Cup Stadium, conocido como Big Bird, con miras a las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2030.

Tras la participación de Ecuador en el reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, concluyó el contrato del argentino Sebastián Beccacece como seleccionador, por lo que la FEF continúa las gestiones para contratar a su reemplazante antes de la gira asiática.