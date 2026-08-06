El argentino José Paradela da el primer triunfo a Cruz Azul en la Leagues Cup

Paradela superó al meta rival con un perfecto disparo de zurda tras una asistencia del mexicano Omar Campos para dar ventaja a Cruz Azul en su primera llegada.
El argentino, que marcó diez goles en la pasada temporada, celebró su primera diana del curso.
El propio Campos pudo ampliar distancias diez minutos más tarde, pero su gol fue anulado por el VAR.
El Union, un equipo hundido en el Este de la MLS en el campeonato doméstico, intentó reaccionar, pero el meta de Cruz Azul, el colombiano Kevin Mier no tuvo apuros para despejar unos disparos del joven talento Cavan Sullivan.
En la segunda jornada, Cruz Azul jugará contra el New York City.