Policiales
06 de agosto de 2026 a la - 18:19

Macabro hallazgo: localizan muerta a adolescente desaparecida en Caazapá

Área excavada con una pala y una caja de madera cubierta de tierra, rodeada de vegetación.
Los restos de la adolescente desaparecida fueron localizados en una fosa, según la Policía.

La Policía Nacional confirmó el hallazgo del cuerpo de la adolescente Roselín Florentín Gómez (14), quien se encontraba desaparecida en Caazapá. La menor estaba con paradero desconocido desde el 31 de julio pasado.

Por ABC Color

El comisario Blas Fernández, subjefe del departamento de Investigaciones de Caazapá, detalló que el cuerpo de Roselín Florentín Gómez (14) fue localizado. Los restos de la adolescente desaparecida estaban enterrados en una fosa, detalló.

Sobre los procedimientos realizados hoy detalló que hubo allanamientos en las viviendas de las personas que compartieron con Florentín Gómez antes de su desaparición.

Durante una de las intervenciones se encontró una fosa común donde fue enterrado el cuerpo de la adolescente. De igual manera precisó que mayores detalles no se pueden dar a conocer porque los sospechosos también son adolescentes.

Hombres en uniforme policial y camisa blanca en área rural, investigando en un entorno natural con árboles y vegetación.
Uno de los allanamientos realizados hoy por la Policía en el marco de la desaparición de la adolescente.

“Son todos conocidos, son todos amigos, vecinos de acá. Ocurrió este encuentro entre ellos en un lugar y pasó todo lo que ahora nosotros estamos llegando a su final”, detalló el comisario.

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Adolescente falleció el día de su desaparición

Otro dato que reveló el jefe policial es que la adolescente habría fallecido el mismo día de su desaparición: el viernes 31 de julio.

Cartel de búsqueda con rostro sonriente de Roselín Florentín Gómez, fondo rojo y texto sobre su desaparición.
La alerta MAFE por la desaparición de Roselín Florentín Gómez.

De igual manera reiteró que aún se debe determinar si la víctima fue asesinada o se habría ahogado en un tajamar, esto último según declaraciones de los aprehendidos.

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