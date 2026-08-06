Macabro hallazgo: localizan muerta a adolescente desaparecida en Caazapá

El comisario Blas Fernández, subjefe del departamento de Investigaciones de Caazapá, detalló que el cuerpo de Roselín Florentín Gómez (14) fue localizado. Los restos de la adolescente desaparecida estaban enterrados en una fosa, detalló.

Sobre los procedimientos realizados hoy detalló que hubo allanamientos en las viviendas de las personas que compartieron con Florentín Gómez antes de su desaparición.

Durante una de las intervenciones se encontró una fosa común donde fue enterrado el cuerpo de la adolescente. De igual manera precisó que mayores detalles no se pueden dar a conocer porque los sospechosos también son adolescentes.

“Son todos conocidos, son todos amigos, vecinos de acá. Ocurrió este encuentro entre ellos en un lugar y pasó todo lo que ahora nosotros estamos llegando a su final”, detalló el comisario.

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Adolescente falleció el día de su desaparición

Otro dato que reveló el jefe policial es que la adolescente habría fallecido el mismo día de su desaparición: el viernes 31 de julio.

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De igual manera reiteró que aún se debe determinar si la víctima fue asesinada o se habría ahogado en un tajamar, esto último según declaraciones de los aprehendidos.

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