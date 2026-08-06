El Elche incorpora al centrocampista Javier Morcillo. procedente del Atlético, hasta 2030

Morcillo, de 20 años, se formó en la Academia Marcet y en las categorías inferiores del Sabadell, club con el que debutó en el primer equipo y al que ayudó a lograr el ascenso a Primera Federación en la temporada 2024-25.

El rendimiento del barcelonés despertó el interés del Atlético, que incorporó al futbolista el pasado verano para reforzar a su equipo filial, dirigido por Fernando Torres, donde completó la última campaña.

El pasado curso disputó cinco partidos de LaLiga con el primer equipo del Atlético de Madrid.

El centrocampista catalán, segundo fichaje del Elche para el próximo curso, destaca, según el club, “por su capacidad de recuperación, su lectura táctica y su criterio en la distribución del juego”.