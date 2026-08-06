El hijo de Mark Hughes murió del síndrome de muerte súbita del adulto

Hughes fue encontrado inconsciente en su casa de Macclesfield por sus dos hijos el pasado mes de junio y, aunque fue tratado por los paramédicos no sobrevivió, según desveló la investigación realizada en torno a su muerte.

El hijo del legendario Hughes, que pasó por el Barcelona y el Manchester United, entre otros, también tuvo carrera en el fútbol, actuando como asistente en el Manchester City y en el Grimsby Town, entre otros.

"Alex era un fantástico hijo, hermano, marido y padre. Trabajaba como ojeador en el Grimsby y tenía muchos grandes amigos. Le vamos a echar mucho de menos", dijo su padre, Mark, en un comunicado.

Este síndrome de muerte súbita del adulto afecta a unas 500 personas al año en el Reino Unido.

La fundación británica del corazón asegura que este síndrome ocurre cuando un peligroso y anormal ritmo cardíaco no es trato y lleva a un paro.