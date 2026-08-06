El internacional brasileño Yan Couto llega al Como cedido por el Borussia Dortmund

El jugador, de 24 años, comenzó su carrera en el Coritiba de su país natal antes de unirse al Manchester City en 2020. Posteriormente adquirió experiencia en el Girona español, el Braga portugués y el Borussia Dortmund alemán, al que se incorporó en 2025.

El equipo italiano definió a Couto como "un jugador dinámico y técnicamente dotado, que puede desempeñarse en la banda derecha y aporta experiencia de la Bundesliga, la Liga de Campeones, la Liga Europa y el Mundial de Clubes" y recordó que, a nivel internacional, ganó el Mundial sub-17 en 2019 con Brasil, con la que hizo su debut en la selección absoluta en 2023.

Cesc Fàbregas, entrenador del Como, definió a su nueva incorporación como "un jugador valiente y técnicamente fuerte" que les aportará diferentes opciones por la banda derecha. "Le gusta jugar de delantero, tiene mucha energía y se adapta bien a nuestra forma de jugar. Aún es joven, pero ya cuenta con una experiencia importante, y creemos que puede seguir creciendo con nosotros", dijo el técnico español.

Por su parte, el jugador brasileño se mostró a su llegada "muy contento" con su nuevo destino. "Me gusta mucho el estilo de juego y la filosofía del equipo, y espero poder contribuir a su mejora. Creo que este es un paso importante en mi carrera y estoy deseando empezar", explicó.