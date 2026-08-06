El Leganés recibirá un porcentaje del fichaje de Yan Diomande por el Real Madrid

El Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de la FIFA establece el mecanismo de solidaridad, que implica que "el 5 % de cualquier compensación pagada al club anterior (...) se deducirá del importe total de esta compensación y será distribuida por el nuevo club como contribución de solidaridad entre el club o los clubes que a lo largo de los años hayan formado y educado al jugador".

Diomande firmó con el Leganés en noviembre de 2024, y pasó a formar parte de la plantilla del filial durante los primeros meses de 2025. Con el Leganés B, disputó tres encuentros en el mes de marzo, y debutó con el primer equipo el 29 de ese mes en la visita al Real Madrid.

"Nunca olvidaremos que tu primera vez en el Bernabéu fue con nuestra camiseta. ¡Mucha suerte, Yan! Bienvenido de vuelta a LaLiga", publicó este jueves el equipo pepinero en redes sociales después de que el movimiento se hiciera oficial.

Durante su tiempo en Leganés, se apuntó dos goles y una asistencia en diez partidos. El 16 de julio de 2025, se hizo oficial su traspaso al RB Leipzig, que abonó la totalidad del importe previsto en su cláusula de rescisión. El marfileño firmó hasta el 30 de junio de 2030, pero su salida se ha producido mucho antes.

Entonces, el equipo del sur de Madrid compartió que había acordado "un traspaso que le permite, además de cobrar esa cantidad, conservar un porcentaje en caso de futuro préstamo o venta del jugador". En caso de que abandonara el club por 20 millones de euros, y ahora recale en el Real Madrid por 125, el porcentaje se aplicaría sobre los 105 millones de diferencia.

Al margen de las posibles compensaciones por esta plusvalía, gracias al mecanismo de solidaridad, el Leganés se asegura un porcentaje de la indemnización por transferencia, que depende del "número de años que el jugador haya estado inscrito en cada club durante los años naturales comprendidos entre la edad de doce y 23 años".

En concreto, Diomande formó parte del Leganés durante el año natural de su 19 cumpleaños (los cumplió el 14 de noviembre de 2025), por lo que a los pepineros les correspondería, según los mecanismos de la FIFA, el 10 % del 5 % de cualquier valor que se abone por su traspaso, ajustado al número de días en que tuvo contrato.

Por tanto, se aplicaría esta fórmula a esos hipotéticos 125 millones que el Leipzig recibiría del Real Madrid, dejando las ganancias para el Leganés en torno a los 400.000 euros.