El Real Jaén descarta fichar al internacional ecuatoriano Corozo tras periodo de prueba

El extremo, de 28 años, se incorporó a los entrenamientos el pasado 22 de julio con el objetivo de convencer al cuerpo técnico encabezado por Manolo Herrero y ganarse un puesto en la plantilla para la temporada 2026-2027.

Sin embargo, tras varias sesiones de trabajo y su participación en el amistoso frente al CP Cacereño, el club optó por no ofrecerle un contrato.

Agustín Gutiérrez explicó que la decisión responde al estado físico con el que llegó el futbolista. "Calidad y recursos puede tener, pero no venía en forma como para poder quedarse", señaló el secretario técnico. Además, indicó que el jugador también tenía asuntos pendientes en su país, por lo que ambas partes acordaron poner fin a la prueba.

Corozo cuenta con experiencia en el fútbol sudamericano y norteamericano, tras militar en clubes como Emelec, Sporting Cristal, Austin FC y Pumas, además de haber sido internacional absoluto con Ecuador en 2021.