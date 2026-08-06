El Real Madrid continúa su preparación con la vista puesta en el Ferencvaros

Tras medirse a Alcorcón, Leganés y Fiorentina, el Real Madrid continúa su puesta a punto en su cuarta semana de pretemporada, que avanza entre rumores de mercado que sitúan al argentino Franco Mastantuono en el Fiorentina o que, a pesar de su incorporación a los entrenamientos del Leipzig en Austria, anticipan la posible llegada a la disciplina blanca del marfileño Yan Diomande.

Además, está el asunto de la renovación o no del brasileño Vinicius Junior, que genera incertidumbre y gana protagonismo como uno de los temas centrales en el club blanco, que celebró este miércoles una reunión en las oficinas de la ciudad deportiva a la que asistieron los directivos José Ángel Sánchez y Juni Calafat.

En el plano deportivo, el equipo completó su cuarta sesión de la semana, que los jugadores disponibles comenzaron ejercitándose en el gimnasio para, luego, efectuar sobre el césped una fase táctica que consistió en presión, apertura de espacios y finalizaciones en bloque e individuales.

Bajo las órdenes del técnico portugués José Mourinho, los futbolistas disputaron una serie de partidos en dimensiones reducidas antes de concluir la sesión.

Según informó el Real Madrid, Dean Huijsen volvió a trabajar en solitario tanto en el interior y como sobre el césped y Raúl Asencio, Ferland Mendy, Militão y Rodrygo continúan con sus procesos de recuperación.