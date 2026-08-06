El suizo Sow, traspasado por el Sevilla al Génova italiano

El Sevilla ha anunciado en la tarde de este jueves la operación y ha recordado que el suizo, de 29 años, de origen senegalés y que tenía contrato vigente hasta junio de 2028, ha disputado con la formación andaluza cien partidos oficiales repartidos en tres campañas, en los que firmó ocho goles y repartió trece asistencias.

"La polivalencia del helvético le permitió desempeñar diferentes funciones en la medular, convirtiéndose en un perfil de equilibrio y trabajo al servicio del equipo. Paralelamente, Sow se consolidó como un habitual en la selección absoluta de Suiza, representando a su país en grandes citas internacionales, siendo la última experiencia esta última Copa del Mundo 2026, en la cual el combinado suizo llegó hasta los cuartos de final", ha destacado el Sevilla en su comunicado.

Además, el club "agradece a Djibril Sow su dedicación y profesionalidad durante su etapa como sevillista y le desea suerte en esta nueva etapa de su carrera".