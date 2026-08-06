Federación portuguesa critica iniciativa de la FIFA y descarta cambios en el Mundial 2030

En declaraciones a Canal 11, y recogidas por un comunicado de la FPF, Proença dijo: "Es evidente que la propuesta presentada por la propia FIFA ponía en tela de juicio algunos pilares fundamentales del funcionamiento de la propia federación".

"Temas como la buena gobernanza -continuó-; como la no alienación de lo que constituye el patrimonio asociativo para convertirlo en patrimonio de capital social único, fue algo a lo que no renunciamos. Desde el primer momento rechazamos esta posibilidad de que la FIFA implantara un nuevo modelo organizativo".

"Afortunadamente, se ha dado un paso atrás. Hubo una movilización muy amplia por parte de las 55 federaciones que componen el ecosistema de la UEFA y, por lo tanto, diría que ha ganado el fútbol", añadió.

La iniciativa de la FIFA planteaba vender participaciones del Mundial a inversores privados, una iniciativa que abandonó "tras escuchar atentamente todas las opiniones" y reconocer que "ha creado divisiones".

Ésta fue rechazada casi de inmediato por la UEFA, que alertó que sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA si la propuesta se mantenía.

Y respecto a la organización del Mundial 2030, que se celebrará en Portugal, España y Marruecos, el presidente de la FPF aseguró que "todo está en orden", después de que hayan surgido voces críticas sobre la presencia del país africano tras la crisis migratoria de la semana pasada en Ceuta.

"No hay ningún tipo de cambio en relación con este tema", dijo al respecto.

La ministra de Cultura, Juventud y Deportes, Margarida Balseiro Lopes, dijo este jueves que el Gobierno de Portugal está "plenamente comprometido" con España y Marruecos para organizar el Mundial de 2030, con el compromiso de que sea "el mejor de la historia" y "un encuentro entre pueblos y culturas".