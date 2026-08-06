Jordania dice que FIFA resolvió caso tras queja pero insiste en que no apoyará a Infantino

El príncipe jordano agradeció en su cuenta de X a "la administración de la FIFA" por haber entregado "de forma repentina" esta mañana la compensación económica que tenía pendiente desde hace ocho meses con los jugadores de la selección nacional por haber llegado a la final de la Copa Árabe de la FIFA en diciembre.

"Si bien esto es positivo para nuestros jugadores, no cambia las serias preocupaciones que tenemos en el mundo del fútbol con respecto a la dirección de la FIFA, ni cambia lo que nuestras federaciones han sufrido en el pasado", continuó Al Hussein.

El presidente de la AFJ denunció que las dificultades a las que se enfrentan varias selecciones menores "suelen estar vinculadas a las elecciones presidenciales de la FIFA", y se mostró sorprendido de que las denuncias hechas públicas hace dos días se hayan resuelto en tan poco tiempo.

"Y no cambia mi clara postura con respecto a la dirección de la FIFA: mi federación y yo no respaldaremos al presidente Infantino, ni votaremos por él", sentenció.

El pasado día 4, Al Hussein denunció que, durante el Mundial de 2026, le comunicaron que "si apoyaba a Infantino, eso contribuiría enormemente a ayudar" a la AFJ, una situación que calificó de "chantaje".

El jordano fue instado a apoyar a Infantino para un tercer y último mandato de cuatro años en marzo de 2027, para lo cual necesitaría una mayoría simple de más del 50 % de las 211 federaciones miembros de la FIFA, pero ya adelantó que no contará con su voto.

Infantino ha perdido confianza de cada vez más federaciones, especialmente en Europa, tras un reciente fracaso de su plan para abrir a la inversión privada la Copa del Mundo.