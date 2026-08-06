Juanlu se va traspasado por el Sevilla y al Bournemouth inglés

El sevillano llegó a los escalafones inferiores del Sevilla con 12 años y comenzó a destacar pronto, por lo que su progresión le llevó a ser llamado por Julen Lopetegui para que entrenarse con el primer equipo y que formase parte de la plantilla que se clasificó para la Liga de Campeones y ganó la Liga Europa en Colonia (Alemania) en 2020, recuerda en la tarde de este jueves el club en un comunicado.

Jugó como cedido en el Mirandés, en LaLiga Hypermotion y, tras 38 partidos, dos goles y cinco asistencias, se ganó su regreso y pasó a formar parte de la primera plantilla sevillista, con la que ha competido en las tres últimas temporadas.

Su hoja de servicios en el Sevilla se cierra con 109 partidos oficiales, seis goles y once asistencias, entrando en el 'top-6' de canteranos con más encuentros en el siglo XXI defendiendo el escudo sevillista y ha sido habitual con las categorías inferiores de España desde la sub-16. Logró la medalla de oro con la selección olímpica en París 2024 y acumula doce encuentros con la sub-21.

"El Sevilla FC quiere agradecer a Juanlu su desempeño, profesionalidad y defensa de los colores blanquirrojos, orgulloso y valedor de la que ha sido y siempre será su casa, deseándole el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que inicia", destaca el escrito del Sevilla.