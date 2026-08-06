La Conmebol, preocupada por las iniciativas comerciales de FIFA "sin recurrir al diálogo"

A través de un comunicado titulado 'El fútbol está primero', la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) lamentó que el deporte y la FIFA hubieran pasado en los últimos días "de ocupar el centro de la atención mundial por la realización de un extraordinario evento deportivo (el Mundial) a concentrar el debate público en asuntos vinculados con su gobernanza".

"Ante los acontecimientos que afectan a la familia del fútbol, el Consejo de la Conmebol, reunido en la fecha, celebra la decisión de la FIFA de retirar la propuesta de FIFA Forward Enterprise (FFE)", agregó la entidad suramericana sobre la polémica iniciativa.

La Conmebol respondió así al controvertido proyecto de la FIFA de vender a inversores privados el 20 % de su nueva filial FFE, que ideó para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol, y del que se conoció a finales de julio pasado.

La iniciativa, que la FIFA abandonó "tras escuchar atentamente todas las opiniones" y reconocer que "ha creado divisiones", fue rechazada casi de inmediato por la UEFA -donde hacen vida los ganadores de 13 de las Copas del Mundo disputadas desde 1930-, que alertó que sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA si la propuesta se mantenía.

La Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol también rechazaron en su momento el proyecto.

Por otro lado, la Conmebol apuntó que el próximo 18 de noviembre se vencerá el plazo para presentar candidaturas a la Presidencia de la FIFA.

"Posteriormente, el Congreso de la FIFA elegirá, mediante el voto de sus 211 Asociaciones Miembro, a la persona que tendrá la responsabilidad de conducir la organización durante el próximo periodo, incluyendo la organización del Mundial Centenario de la FIFA 2030", prosiguió el comunicado.

En este sentido, el ente que dirige el paraguayo Alejandro Domínguez indicó "no acompañará ninguna actuación o procedimiento que desconozca o se aparte de dichos mecanismos institucionales".

Previó al 82 Congreso Ordinario de la Conmebol, que se celebró en abril pasado en la ciudad ecuatoriana de Quito, el organismo pidió al actual presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, que continúe al frente del ente rector del fútbol mundial.

Las elecciones de la FIFA están pautadas para el 18 de marzo de 2027 y, hasta el momento, solo Infantino ha expresado su intención de presentarse.