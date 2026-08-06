Panamá inicia una nueva etapa con Thomas Christiansen al frente en cuadrangular en Japón

El conjunto panameño, que retomará la competencia tras su participación en el Mundial de 2026, debutará el 1 de octubre frente a Nueva Zelanda en el Estadio Internacional de Yokohama, en la prefectura de Kanagawa. La otra semifinal enfrentará a las selecciones de Japón y Ecuador.

El 5 de octubre, los ganadores de ambas llaves disputarán la final del torneo, mientras que los perdedores jugarán por el tercer lugar. Ambos encuentros se celebrarán en el Estadio Nacional de Tokio.

La gira asiática servirá, según la Federación Panameña de Fútbol (FPF), como preparación para los compromisos de noviembre correspondientes a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, instancia en la que Panamá aún espera conocer a su rival.

El cuerpo técnico encabezado por Christiansen aprovechará esta ventana internacional para continuar la consolidación del grupo tras la experiencia mundialista y dar continuidad al proceso de crecimiento de la selección nacional.

La FPF confirmó el pasado julio la continuidad de Christiansen al frente del combinado panameño, con lo que dio seguimiento al proyecto deportivo iniciado en 2020 bajo la conducción del técnico hispano-danés.

Como parte del acuerdo, la federación y el entrenador establecieron un mecanismo que permitirá al próximo Comité Ejecutivo, cuya elección está prevista para diciembre, decidir sobre la continuidad del proyecto sin comprometer las finanzas de la institución.