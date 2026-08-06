Portugal está "plenamente comprometido" con organizar el Mundial con España y Marruecos

Así lo aseguró este jueves la ministra de Cultura, Juventud y Deportes, Margarida Balseiro Lopes, quien estuvo presente en la primera etapa de la competición de ciclismo Volta de Portugal.

"El Gobierno está plenamente comprometido con nuestros socios, España y Marruecos, para organizar el Mundial de 2030. Queremos que sea un evento de excelencia desde el punto de vista deportivo y competitivo, pero también queremos que sea un momento culminante de encuentro entre pueblos y culturas", dijo la Ministra.

La crisis migratoria desatada la semana pasada en Ceuta ha motivado a algunos partidos en Portugal y España a pedir a ambos gobiernos y a la FIFA que excluyan a Marruecos de la organización de la competición.

Frente a esto, Balseiro Lopes destacó que será la primera vez que se reunirán "dos continentes" en la organización del Mundial, lo que hará que sea "único y singular".

E insistió: "Nuestro compromiso es hacer de este Mundial el mejor de la historia".

La formación ecologista Livre solicitó esta semana al Ejecutivo del primer ministro, el conservador Luís Montenegro, y a la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) que Marruecos no participe en la organización, alegando "décadas de violaciones sistemáticas por parte del régimen marroquí de los derechos humanos".

En España, varios partidos también se han sumado a esta petición, entre ellos, Vox e Izquierda Unida.