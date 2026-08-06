¿Se va o se queda?: El plan de Claudio Tapia con el futuro de Lionel Scaloni en la Albiceleste

“Mi plan A, mi plan B, mi plan C es Scaloni”

El futuro del DT argentino estuvo en vilo desde aquel 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey, cuando la caída 1-0 ante la Roja en el alargue dejó a la Albiceleste a las puertas de la gloria. En aquella oportunidad, el estratega de 48 años —en el cargo desde 2018— adelantó ante los periodistas que su intención era “parar un poco” una vez que finalice su vínculo en diciembre.

Lejos de buscar alternativas en el mercado, Tapia fue tajante en una entrevista concedida a TyC Sports al manifestar su deseo absoluto de retener al técnico: “Mi plan A, mi plan B, mi plan C es Scaloni”, dijo el dirigente. “Yo quiero que siga, todos queremos que siga, de hecho habíamos hablado (...), las conversaciones estaban muy avanzadas”.

🗣️ CHIQUI TAPIA, MANO A MANO CON TYC SPORTS: "MI PLAN A, B Y C ES SCALONI"



🎙️ El presidente de la AFA no dejó tema por tocar: la dirección técnica de la Selección, el Mundial que realizó Argentina y más. pic.twitter.com/n8SdG7HR8X — TyC Sports (@TyCSports) August 6, 2026

Respeto total y tiempo para meditar

Pese al ferviente deseo de la dirigencia por extender el ciclo más exitoso de la historia moderna del combinado nacional —que incluye los títulos en la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo en Catar 2022—, el mandamás de la AFA aclaró que la última palabra la tendrá el propio entrenador.

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“Soy agradecido, como soy agradecido creo que hay que dejarlo que él medite, que tome la decisión que él crea que es la correcta, y uno la tiene que respetar”, afirmó Tapia, quien además reconoció que el certamen norteamericano marcó, con seguridad, el último Mundial de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca.

🗣️ Chiqui Tapia, mano a mano con TyC Sports, profundizó en la continuidad de Scaloni al mando de la Selección Argentina. pic.twitter.com/Yobf0LCmBm — TyC Sports (@TyCSports) August 6, 2026

“Yo no puedo tener al Gringo encadenado si él siente que no tiene las ganas necesarias o que no tiene quizás alguna proyección superadora”, reflexionó el dirigente, consciente del vacío emocional y deportivo que dejaría una eventual salida. “Al contrario, yo quiero que él esté bien y por todo lo que nos dio a nosotros, todos tendríamos que querer lo mismo. Aunque nos duela y aunque digamos, después de la Scaloneta, ¿quién?”.

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Fuente: AFP