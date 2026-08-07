1-0. Motagua derrota al FAS y toma el control del grupo D de la Copa Centroamericana

El primer tiempo estuvo marcado por la paridad y escasa profundidad ofensiva de ambos equipos, aunque el Motagua generó la ocasión más clara al minuto 6, cuando Luis Vega remató de zurda tras un centro de Jesús Bátiz, pero el guardameta del FAS, Kevin Carabantes, reaccionó con rapidez, desvió el balón y el poste evitó la caída de su portería.

El conjunto visitante, bajo la dirección técnica del mexicano Adrián Sánchez, sufrió la baja por lesión del delantero panameño Nelson Bonilla al minuto 10, quien tuvo que abandonar el terreno de juego y fue sustituido por el chileno César Díaz.

En el tramo final de la primera parte, el Motagua, vigente campeón del fútbol hondureño, volvió a inquietar la portería rival con un pase filtrado de Cristopher Meléndez para Jonathan Moya, quien quedó habilitado por la banda derecha, pero su remate fue contenido por Carabantes, que envió el balón al tiro de esquina.

En la segunda mitad, el equipo hondureño, dirigido por el español Javier López, asumió mayor protagonismo y aumentó la presión en busca del gol ante un FAS que intentaba resistir los avances de Motagua.

Los salvadoreños estuvieron cerca de adelantarse en el marcador al minuto 49, cuando Juan Vega envió un centro desde la izquierda que encontró en el área a Díaz, cuyo remate fue desviado por el portero del Motagua, Luis Ortiz, con una oportuna intervención.

La insistencia de Motagua tuvo recompensa al minuto 62, cuando De Olivera, que ingresó al campo cuatro minutos antes en sustitución de Denis Meléndez, apareció en el área para conectar de cabeza un centro desde la derecha de Jorge Serrano y poner el 1-0 definitivo.

Con esta victoria, el Motagua suma seis puntos en dos jornadas y se consolida en la cima del grupo D, mientras que el FAS queda obligado a buscar resultados positivos en sus próximos compromisos para mantener sus opciones de avanzar en el torneo regional.

En el primer partido del torneo, el Motagua goleó por 5-0 al Verdes, de Belice, el pasado 28 de julio.

Los otros equipos del grupo D de la Copa Centroamericana 2025 son el Cartaginés, de Costa Rica, y el Municipal, de Guatemala.

1. Motagua: Luis Ortiz; Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Clever Portillo, Óscar Padilla, Denis Meléndez (Rodrigo de Olivera, m.58), Jorge Serrano, Jesús Bátiz (Jefry Miranda, m.79), José Reyes y Jonathan Moya (Rodrigo Gómez, m.79).

0. FAS: Kevin Carabantes; Juan Vega, Rudy Clavel, Miguel Murillo, Jorge Cruz, José Portillo (Kevin Santamaría, m.74), Jonathan Nolasco (Elmer Bonilla, m.66), Yan Maciel, Rafael Tejeda, Edgar Medrano (Melvin Urbina, m.66)y Nelson Bonilla (Wilber Díaz, m.10).

Árbitro: Brayan Cruz, de Costa Rica.Mostró cartulina amarilla a Jorge Serrano y Óscar Padilla, de Motagua.

Incidencias: Partido del grupo D de la Copa Centroamericana de la Concacaf disputado en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa, la capital de Honduras.