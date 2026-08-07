2-1. Pachuca cae con el Crew y se queda al borde de la eliminación en la Leagues Cup

Tras perder contra el Cincinnati en su estreno, Pachuca sucumbió en su visita al Crew ante los goles del español Brais Méndez y del húngaro Daniel Gazdag en la primera mitad.

Méndez adelantó al Crew con una media chilena y firmó su segundo gol consecutivo con el equipo estadounidense tras el que anotó en el campo del Inter Miami de Leo Messi. Era el minuto 19 y, al borde del descanso, Gazdag subió el 2-0 al luminoso solo pocos segundos después de una diana anulada al venezolano Salomón Rondón.

El marroquí Oussama Idrissi reabrió el partido en el 72, pero apenas dos minutos después, el argentino Sergio Damián Barreto fue expulsado por doble amonestación, lo que puso fin a las ambiciones de remontada de Pachuca.