ABC Motor
07 de agosto de 2026 a la - 21:39

CNSP-2ª fecha: SP de Arroyos y Esteros tendrá a 55 máquinas en competencia

Cristóbal Blaires, líder en la general 4x4 Light, competirá con este Mitsubishi Lancer Evo X.
Cristóbal Blaires, líder en la general 4x4 Light, competirá con este Mitsubishi Lancer Evo X.GUSTAVO MACHADO 11-04-26 MOTOR

El Petrobras Campeonato Nacional de Super Prime (CNSP) tendrá su continuidad este fin de semana con la disputa de la segunda fecha del calendario 2026, el Super Prime de Arroyos y Esteros, evento que fuera postergado anteriormente en dos ocasiones (una vez, por las lluvias en la previa; y otra, por el Mundial de fútbol).

Por Derlis Santacruz

Cabe recordar que hasta aquí se cumplieron tres fechas: el SP de Barrero Grande, válido por la primera fecha del certamen, el Super Desafío del VRD, en Capiatá, por la tercera y el SP de La Colmena, por la cuarta. La competencia que se desarrollará este fin de semana por la segunda fecha del CNSP, en el circuito Los Olivos, de Arroyos y Esteros, tendrá a 55 máquinas en competencia, tanto de la divisional PRO como de la LIGHT.

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Según el programa oficial de la carrera, mañana sábado desde las 7:00 estará habilitado el Parque de Servicio para el ingreso de los equipos, y a partir de las 10:00, quedará abierta la Secretaría de la Prueba y se entregarán los materiales a las tripulaciones.

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De 13:00 a 18:00, se realizarán las recorridas controladas al tramo de 7 kilómetros, máximo a dos pasadas por cada tripulación, y de 13:00 a 16:00, se llevarán a cabo las prácticas libres sobre un recorrido de 3 kilómetros. De 15:00 a 18:00, se cumplirán con las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad en la plaza Fidel Maíz, de la mencionada ciudad. La ceremonia de partida está prevista para las 21:00.

El domingo, podrán recorrer el tramo para levantar la correspondiente hoja de ruta aquellos que no lo hicieron el día anterior, de 7:30 a 8:30, mismo horario para pasar por las verificaciones (con multa) aquellos que no verificaron o sus autos fueron rechazados. A las 9:20, iniciará la primera de las cuatro vueltas programadas, tras las cuales conoceremos a los mejores de la fecha organizada de manera conjunta por el Centro Paraguayo de Volantes (CPV) y Centro Arroyense de Volantes (CAV).