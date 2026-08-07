CNSP-2ª fecha: SP de Arroyos y Esteros tendrá a 55 máquinas en competencia

Cabe recordar que hasta aquí se cumplieron tres fechas: el SP de Barrero Grande, válido por la primera fecha del certamen, el Super Desafío del VRD, en Capiatá, por la tercera y el SP de La Colmena, por la cuarta. La competencia que se desarrollará este fin de semana por la segunda fecha del CNSP, en el circuito Los Olivos, de Arroyos y Esteros, tendrá a 55 máquinas en competencia, tanto de la divisional PRO como de la LIGHT.

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Según el programa oficial de la carrera, mañana sábado desde las 7:00 estará habilitado el Parque de Servicio para el ingreso de los equipos, y a partir de las 10:00, quedará abierta la Secretaría de la Prueba y se entregarán los materiales a las tripulaciones.

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De 13:00 a 18:00, se realizarán las recorridas controladas al tramo de 7 kilómetros, máximo a dos pasadas por cada tripulación, y de 13:00 a 16:00, se llevarán a cabo las prácticas libres sobre un recorrido de 3 kilómetros. De 15:00 a 18:00, se cumplirán con las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad en la plaza Fidel Maíz, de la mencionada ciudad. La ceremonia de partida está prevista para las 21:00.

El domingo, podrán recorrer el tramo para levantar la correspondiente hoja de ruta aquellos que no lo hicieron el día anterior, de 7:30 a 8:30, mismo horario para pasar por las verificaciones (con multa) aquellos que no verificaron o sus autos fueron rechazados. A las 9:20, iniciará la primera de las cuatro vueltas programadas, tras las cuales conoceremos a los mejores de la fecha organizada de manera conjunta por el Centro Paraguayo de Volantes (CPV) y Centro Arroyense de Volantes (CAV).