Barcelona completa última sesión antes de jugar ante Nottingham y Udinese en Italia

El entrenador Hansi Flick ha dirigido una sesión con todos los futbolistas disponibles del primer equipo y otros 14 jugadores del Barça Atlètic y del Juvenil: Orian, Álvaro Cortés, Brian Fariñas, Xavi Espart, Jordi Pesquer, Tommy Marqués, Hamza Abdelkarim, Ebrima, Toni Fernández, Guille Fernández, Shane Kluivert, Iker Rodríguez, Áron Yaakobishvili y Jofre Torrents.

El preparador germano ha realizado los tres primeros descartes de la pretemporada: Óscar Gistau, Ibrahim Diarra y Álex González, que se han incorporado a la disciplina del filial después de completar las cuatro primeras semanas de preparación con el primer equipo.

Asimismo, la actualidad del conjunto azulgrana viene marcada en las últimas horas por las negociaciones con el Manchester City para incorporar al centrocampista Rodrigo Hernández, que el jueves dio el visto bueno a la propuesta del Barça.

En paralelo, el conjunto catalán ultima la salida rumbo al Ajax del lateral Jofre Torrents, jugador de 19 años del filial que el curso pasado llegó a debutar con el primer equipo.

Otras carpetas que la dirección deportiva encabezada por Anderson Luis de Souza 'Deco' tiene sobre la mesa son las del centrocampista Marc Casadó, que se quedaría definitivamente sin espacio con la llegada de Rodri y al que se busca una salida; y la del delantero Ferran Torres, que entra en su último año de contrato, ha expuesto públicamente las dudas acerca de su futuro y está cerca del PSG.

La incertidumbre alrededor del valenciano, sumada al adiós de Robert Lewandowski tras terminar su contrato en junio, acentúa la necesidad, expresada por Hansi Flick, de apuntalar la delantera con un '9'.

Tras las llegadas de Anthony Gordon y Karim Adeyemi, extremos que pueden actuar en todo el frente de ataque, y del joven Jesse Bisiwu, que inicialmente tendrá ficha del filial, el gran objetivo del Barça sigue siendo Julián Álvarez, aunque la operación es complicada por la negativa del Atlético de Madrid a negociar.