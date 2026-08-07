Cata Coll: "El proyecto sigue siendo ambicioso aunque se marchen jugadoras importantes"

En declaraciones a los medios de comunicación después del entrenamiento de esta mañana en el Estadi Comunal-Joan Samarra de Andorra La Vella, epicentro de la estadía de pretemporada que se extenderá hasta el lunes, la guardameta balear opinó que el vestuario afronta con "tranquilidad" la marcha de Alexia Putellas, Ona Batlle y Mapi León este verano.

"Sin Alexia, Ona o Mapi te adaptas, como a todo en la vida, pero es raro, ya que llevábamos mucho tiempo juntas. Es una etapa que ha pasado y la hemos disfrutado mucho. Ahora toca adaptar a las nuevas, confío ciegamente en ellas", señaló.

Coll, que confirmó que las capitanas del equipo el curso que viene serán Marta Torrejón, Irene Paredes y Patri Guijarro, destacó "el futuro enorme" de las jóvenes de La Masia y aseguró que la competencia bajo palos por el fichaje de la portera Tyler McCamey será "mejor" para el equipo.

Por su parte, la atacante Claudia Pina explicó que al técnico Pere Romeu "le gusta más" cuando juega de extremo, si bien aclaró que ella se siente "cómoda en todas las posiciones de arriba", y remarcó que el Barcelona se marca el objetivo de "ir a por los cinco títulos que hay en juego" esta temporada.

También se pronunció sobre las bajas: "Son ciclos y todo se acaba. Para ellas era el momento de marchar. Nos han ayudado y hemos ganado todos los títulos. Las extrañaré porque también eran mis amigas".

Asimismo, la delantera Ewa Pajor celebró la llegada de la delantera brasileña Kerolin Nicoli, el fichaje más caro en las historia de la sección: "Es muy buena y tiene mucha calidad. Para nosotras es muy buen refuerzo".

"Cumplí mi sueño y el de mi familia ganando la 'Champions'. La final del año que viene es en Varsovia y quiero estar ahí. Tenemos cambios, pero trabajaremos muy duro para volver a ganar títulos", agregó la delantera polaca.

La defensa Martina Fernández, fichada este verano tras su paso por el Everton inglés, expuso que tiene "más confianza" en sí misma tras esta experiencia, y comentó que se siente "cómoda" jugando de central derecha, aunque también ha ejercido en la izquierda y de lateral. "La polivalencia siempre va bien y tengo el ADN Barça", añadió.

Por último, la defensa Clara Julià, de 19 años, comentó que espera "seguir con la continuidad el año pasado", valoró que su "punto fuerte" es "ser un comodín" para Romeu y opinó que jugar el Mundial-20 con España será "un reto más" que afrontará "con muchas ganas".