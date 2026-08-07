Costarricense Lassiter anota dos goles en triunfo de Portland, en gran jornada de la MLS

Lassiter, el estadounidense Cole Bassett, dos veces, y el portugués David Da Costa anotaron por los Timbers, en tanto que Eduardo Mustre y el uruguayo Emiliano Gómez descontaron por los mexicanos.

Fue un partido que se fue de un solo lado, con el cuadro de casa dominante y con contundencia.

Lassiter anotó de zurda en el minuto 5; Bassett amplió la ventaja con un cabezazo en el 36; Da Costa puso el 3-0 de derecha en el 38 con asistencia de Iam Smith; Basset anotó de izquierda a pase de Da Costa, en el 45+3, y Lassiter, de derecha, marcó en el 56 para confirmar el triunfo de los de la MLS.

La victoria fue la cuarta del día de los estadounidenses sobre cuadros de México, después de que el New York City FC venció al Santos Laguna, Chicago al Necaxa y Austin al Tijuana, los tres por margen de 2-0.

Tayvon Gray y Nico Cavallo le dieron el triunfo al New York; Jonathan Dean y Andrew Gutmal hicieron los goles del Chicago, en tanto Jospeh Rosales y Jon Gallaguer fueron los anotadores del Austin.

El campeón de México, Cruz Azul, se impuso por 1-0 al Philadelphia Union con una diana del argentino José Paradela, en uno de los dos triunfos de equipos de la Liga Mx.

En el otro, el uruguayo Brian Rodríguez convirtió un gol y puso un par de asistencias para encabezar la victoria de las Águilas del América sobre el San Diego de la MLS, en la Leagues Cup.

Rodríguez, Erick Sánchez e Isaías Violante anotaron por las Águilas, en tanto Lucas Bombino descontó por los estadounidenses.

Después de los resultados de este jueves, la clasificación de los equipos mexicanos la encabezan Toluca, América, Juárez FC, Cruz Azul, león y Atlante, todos con tres puntos.

La tabla de posiciones de los de la MLS la lideran Timbers, Charlotte FC, Inter de Miami, Columbus Crew, Cincinnati, Chicago Fire, New York FC, Austin, Dallas y Orlando City, con tres unidades.

El viernes jugarán Charlotte-Atlas, Columbus-Pachuca, Cincinnati-Pumas UNAM, Tigres UANL-Minnesotta y Vancouver-Juárez FC.