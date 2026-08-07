El Alavés ficha al central argentino Valentini, procedente del Fiorentina

Valentini (Junín, Argentina, 6 de abril de 2001) es un defensa central zurdo de 25 años y 1,87 metros de estatura, formado en las categorías inferiores de Boca Juniors.

Tras completar su etapa de formación en la entidad xeneize, debutó con el primer equipo y fue ganando protagonismo hasta consolidarse en la élite del fútbol sudamericano. Durante esa etapa, formó parte del equipo que conquistó la Supercopa Argentina en 2023, además de alcanzar la final de la Copa Libertadores ese mismo año.

En 2025 se incorporó al Fiorentina, desde donde salió cedido al Hellas Verona para competir en la Serie A y seguir acumulando experiencia.

Central de perfil zurdo, Valentini destaca por su fortaleza en los duelos, su contundencia defensiva, su capacidad en el juego aéreo y su personalidad sobre el terreno de juego.

El nuevo futbolista del Deportivo Alavés ya se encuentra en Vitoria (norte de España) y mañana se incorporará a la pretemporada del cuadro babazorro a las órdenes de Quique Sánchez Flores, quien relevó a Eduardo Coudet -hoy técnico de River Plate- al frente del Alavés.