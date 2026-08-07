Muerte de adolescente en Caazapá: los hechos en orden cronológico, según la Policía

Está en curso la investigación de la muerte de una adolescente de 14 años cuyos restos fueron hallados ayer enterrados en la ciudad de Caazapá, capital del departamento del mismo nombre, luego de haber desaparecido el pasado 31 de julio.

El cadáver de Roselín Florentín Gómez fue hallado en una fosa y se cree que habría fallecido el día de su desaparición. Hay tres personas detenidas con relación al hecho –un joven de 21 años y dos adolescentes, de 16 y 17 años- quienes afirman que la menor fallecida se ahogó luego de caer por accidente a un tajamar.

Los restos de Roselín Florentín serán sometidos hoy a una autopsia por parte del Ministerio Público para confirmar la causa de muerte.

Detenidos mintieron a investigadores

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el comisario Blas Fernández, subjefe del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en el departamento de Caazapá, hizo un recuento cronológico de los hechos, según los datos que han podido recabar hasta ahora los investigadores.

Lea más: Adolescente fallecida en Caazapá: restos llegan a Asunción para autopsia

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el relato del comisario Fernández, Roselín Florentín regresó a su casa luego de sus clases de la mañana del viernes y, alrededor de las 13:30, pidió a su madre permiso para volver a la escuela para una “reunión de compañeros”, a lo que la madre accedió. Fue la última vez que la familia de la menor tuvo contacto con ella.

Roselín salió de su casa sola y a pie, pero a unos 400 metros de su vivienda se encontró con una compañera de colegio, una adolescente de 16 años, y subió a la moto que esta conducía.

Cámaras de circuito cerrado de la zona permitieron a las autoridades identificar a la adolescente de 16 años, quien inicialmente mintió sobre a dónde fue con Roselín, dijo el jefe policial.

Cuerpo fue enterrado en una fosa

Posteriormente, los investigadores identificaron a un adolescente de 17 años, quien habría tenido contacto con Roselín y la otra menor ese viernes. En la mañana de ayer, jueves, las viviendas de este joven y de la adolescente de 16 años fueron allanadas y se incautaron teléfonos celulares.

Lea más: Adolescente muerta en Caazapá: tres detenidos hasta el momento

Solo posteriormente a los allanamientos, la Policía descubrió a dónde fue el grupo de jóvenes: un tajamar ubicado en la periferia de la ciudad de Caazapá, donde habían pactado un encuentro Roselín, los dos adolescentes y el joven de 21 años también detenido.

“Recién en ese momento mencionaron que, supuestamente, Roselín se ahogó en el tajamar”, dijo el comisario Fernández.

Luego de mentir sobre dónde enterraron el cuerpo, los detenidos finalmente admitieron que lo llevaron a la vivienda de una abuela del joven de 21 años, en cuyo patio los restos de Roselín fueron enterrados en una fosa.