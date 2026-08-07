El argentino Valentini, de la Fiorentina, refuerza la defensa del Alavés hasta 2029

El argentino con pasaporte italiano es un defensa central zurdo de 25 años y 1,87 metros de estatura, formado en las categorías inferiores de Boca Juniors.

Debutó con el primer equipo argentino con el que onquistó la Supercopa Argentina en 2023, además de alcanzar la final de la Copa Libertadores ese mismo año.

En 2025 se incorporó a la Fiorentina, salió cedido al Hellas Verona para de la Serie A. “Destaca por su fortaleza en los duelos, su contundencia defensiva, su capacidad en el juego aéreo y su personalidad sobre el terreno de juego”, expresaron desde el club vitoriano.

El defensa se incorporará a la pretemporada del cuadro babazorro de forma inminente y se pondrá a las órdenes de Quique Sánchez Flores.