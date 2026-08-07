El Arsenal extiende su patrocinio con Emirates hasta 2033

El cLUB seguirá teniendo el nombre de Emirates en la parte frontal de las camisetas, en las equipaciones de entrenamiento y en el estadio.

Emirates ha sido patrocinador del Arsenal desde 2006, cuando el club se trasladó del antiguo Highbury al actual Emirates Stadium.

"Ganar la Premier League es un momento de orgullo increíble en la historia de nuestro club y uno que pertenece a todos los que están ligados al Arsenal. Emirates ha sido una parte integral de este éxito, estando a nuestro lado durante todo el viaje, en los momentos importantes, en los retos y en los éxitos que han moldeado al club durante las últimas dos décadas", dijo Richard Garlick, consejero delegado del Arsenal.

"Ganar el título nos da la oportunidad de ser más ambiciosos y de construir desde donde estamos hoy. Esta renovación refleja una fe compartida en el futuro del Arsenal y una determinación de seguir adelante".

Como parte del acuerdo, en verano se organiza un amistoso llamado la Emirates Cup que este domingo enfrentará al Arsenal y al Borussia Dortmund.