El Atleti completa su primer entreno en Seúl y se da un baño de masas con los aficionados

Concluida la sesión, y tras el multitudinario recibimiento a su llegada al aeropuerto, los jugadores rojiblancos volvieron a darse un baño de masas con sus aficionados tanto en el encuentro que mantuvieron con integrantes de la Peña Atlética La Osa como en su visita a Casa Atleti Seúl, inaugurada el pasado jueves, según informó el club en sus redes sociales.

La Peña Atlética La Osa de la capital surcoreana está presidida por Seungmin Lee Lim, que se convirtió en aficionada del Atlético de Madrid durante sus años de residencia en España, cuenta actualmente con 45 socios y funciona como punto de encuentro de los atléticos en Asia Oriental.

Lo mismo sucede con la Casa Atleti Seúl, que mantendrá sus puertas abiertas hasta el 9 de agosto y por la que también pasó el conjunto de Simeone, cuyos futbolistas firmaron autógrafos y compartieron tiempo con los fans.

Es la primera ocasión en que Casa Atleti se desplaza hasta Asia, tras haber celebrado sus dos primeras ediciones en Los Ángeles y Miami (Estados Unidos) con motivo del Mundial de Clubes de la FIFA en verano de 2025 y del derbi madrileño contra el Real Madrid el pasado mes de marzo respectivamente, aclaró el club en su web.

En lo estrictamente deportivo, el Atlético de Madrid continúa su preparación con vistas al arranque de la temporada 2026-2027, que iniciará con el primer partido de LaLiga ante el Málaga el 19 de agosto en el Metropolitano.

Hasta entonces, y tras caer 2-1 ante el Manchester United en su primer amistoso de la pretemporada, los pupilos del 'Cholo' se medirán al Manchester City el próximo sábado para, posteriormente, afrontar su tercer y último amistoso el viernes 14 de agosto contra el Olympique de Marsella.