El Celta refuerza su portería con el internacional turco Altay Bayindir

El nuevo guardameta celeste llega cedido desde el Manchester United, aunque la entidad gallega ha incluido una opción de compra sobre los derechos federativos del jugador en el contrato firmado con el club inglés.

Formado en las categorías inferiores del Bursaspor y el Ankaragücü, Bayindir debutó como profesional con este último antes de consolidarse durante cuatro temporadas en el Fenerbahçe.

En 2023 dio el salto al Manchester United, convirtiéndose en el primer futbolista turco en la historia del club inglés, con el que ha acumulado más de 1.500 minutos tanto en competiciones nacionales como europeas.

En su comunicado de prensa, el Celta informó que Altay Bayindir viajará directamente a Italia para incorporarse al stage de pretemporada del Celta, que mañana cerrará su gira por tierras italianas con un amistoso ante el Nápoles.

El internacional turco llega a Balaídos para pelear por la titularidad con el rumano Ionut Radu, indiscutible para Giráldez desde su llegada el pasado verano.