El City se aferra a Rodri y rechaza la primera oferta del Barcelona

El centrocampista español, que aún tiene un año en su contrato, prefiere fichar por el Barcelona, pero el City no está dispuesto a venderlo a cualquier precio y quiere sacar el máximo dinero posible por un jugador que fue elegido Balón de Oro del reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, es cuestión de que Barcelona y Manchester City arreglen sus diferencias para que se llegue a un acuerdo por Rodri, ya que el conjunto inglés no se caracteriza por ir en contra de la voluntad de sus futbolistas y en todo momento ha dejado claro al Balón de Oro en 2024 que si llega con la oferta adecuada puede irse.

Pese a esto, el City ha tratado en las últimas semanas de convencer a Rodri para que firmara un nuevo contrato que alargara su estancia en el Etihad Stadium más allá de 2027, cuando vence su actual acuerdo.

Ganador de la Liga de Campeones y de varias Premier League, Rodri considera que su aventura en el City está cerrada y aprovechando la marcha del técnico español Pep Guardiola y el cambio de mando en el conjunto inglés, ahora dirigido por Enzo Maresca, desea un traspaso a LaLiga.

Pese a que se habló mucho en las últimas semanas sobre el interés del Real Madrid, finalmente fue el Barcelona el que dio un paso adelante.

Según diferente medios ingleses, el City demanda en torno a 60 millones de libras (70 millones de euros) por el futbolista, mientras que el Barcelona, de momento y a la espera de una contraoferta, se queda en los 45.

Rodri se encuentra en estos momentos en rehabilitación tras pasar por el quirófano hace unos días por una lesión de espalda. El centrocampista, que ha pasado muchos problemas físicos los dos últimos años por la lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió en septiembre de 2024, no tiene fecha de regreso estimada, por lo que es probable que se pierda el comienzo de liga.

Para prepararse para la posible salida de Rodri, el City ha fichado a Elliott Anderson por 116 millones, además de haber reafirmado a Mateo Kovacic en su último año de contrato y exploraron la opción de fichar a Ayyoub Bouaddi.