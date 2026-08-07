El delantero inglés Ivan Toney, acusado de una agresión física en una discoteca

Según informó la Policía Metropolitana de Londres, el futbolista de 30 años ha sido acusado de los hechos que ocurrieron el pasado 6 de diciembre de 2025 en una discoteca en el céntrico barrio de Soho, en la capital londinense.

El que fuera delantero del Brentford, donde se consolidó como uno de los mejores delanteros del país, antes de marcharse a la liga saudí, está acusado de agresión con daños corporales.

Toney se marchó al Al-Ahli en 2024 y fue una de las sorpresas de Thomas Tuchel en el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde fue titular en el partido por el tercer y cuarto puesto que los ingleses ganaron a Francia.

El jugador tendrá que comparecer en un tribunal de Westminster (Londres) el próximo 24 de septiembre.