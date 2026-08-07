Fútbol Internacional
07 de agosto de 2026 a la - 19:30

El Elche logra la cesión del argentino Facundo Buonanotte

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Elche (España), 8 ago (EFE).- El Elche ha anunciado este viernes la incorporación del internacional argentino Facundo Buonanotte, que llega cedido por el Brighton & Hove Albion, para reforzar al conjunto ilicitano durante la temporada 2026-27.

Por EFE

Buonanotte, de 22 años, se formó en las categorías inferiores de Rosario Central, club con el que debutó con el primer equipo en febrero de 2022.

El atacante disputó 32 partidos y marcó cuatro goles con el conjunto argentino antes de dar el salto al fútbol europeo para incorporarse al Brighton, con el que participó en 50 encuentros oficiales y anotó cinco tantos.

Posteriormente, el argentino jugó cedido en el Leicester City durante la temporada 2024-25, en la que disputó 35 partidos y marcó seis goles. La pasada campaña militó a préstamo en el Chelsea y el Leeds United.

Buonanotte, según el club, es un jugador “de perfil ofensivo” que puede actuar como mediapunta, extremo o interior y destaca por su “capacidad de desequilibrio, calidad técnica y visión de juego”.

El argentino, que ya se encuentra en Elche, se convierte en el tercer refuerzo del Elche para la próxima temporada tras los de Fer Niño y Javi Morcillo.