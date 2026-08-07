Constructor muere al sufrir un profundo corte en el cuello con su propia amoladora

La víctima del acciente casual o de trabajo fue identificada como Catalino Romero Martínez (47), quien fue auxiliado y derivado a un centro asistencial, donde finalmente expiró por la gravedad de la lesión que le produjo su propia herramienta de trabajo.

Pablina Núñez Alderete, propietaria de la casa donde estaba trabajando el hombre, relató a los agentes de la comisaría jurisdiccional, que Romero estaba trabajando en la terminación del techo de su casa.

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Hemorragia aguda

Alrededor de las 17:00 del jueves, Romero estaba usando su amoladora para cortar algunas maderas, fue en ese momento que la herramienta sufrió un desperfecto y saltó de la mano del constructor.

Sin embargo, la cuchilla de la herramienta golpeó en el cuello del trabajador causándole una grave lesión, que a su vez generó una aguda hemorragia que le causó la muerte en cuestión de minutos. El caso fue informado al Ministerio Público.