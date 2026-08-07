Policiales
07 de agosto de 2026 a la - 16:36

Constructor muere al sufrir un profundo corte en el cuello con su propia amoladora

Aparentemente se rompió el mango de la herramienta, que finalmente terminó causando la muerte del trabajador.
Aparentemente se rompió el mango de la herramienta, que finalmente terminó causando la muerte del trabajador.

Un albañil falleció en cuestión de minutos cuando la amoladora que estaba usando en la terminación del techo de una casa sufrió una avería y saltó de su mano. Con tan mala suerte que la herramienta le impactó en el cuello y le causó una profunda herida en el cuello. Ocurrió en el barrio 8 de Diciembre de la ciudad de Nueva Esperanza, en el departamento de Canindeyú.

Por ABC Color

La víctima del acciente casual o de trabajo fue identificada como Catalino Romero Martínez (47), quien fue auxiliado y derivado a un centro asistencial, donde finalmente expiró por la gravedad de la lesión que le produjo su propia herramienta de trabajo.

Pablina Núñez Alderete, propietaria de la casa donde estaba trabajando el hombre, relató a los agentes de la comisaría jurisdiccional, que Romero estaba trabajando en la terminación del techo de su casa.

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Hemorragia aguda

Alrededor de las 17:00 del jueves, Romero estaba usando su amoladora para cortar algunas maderas, fue en ese momento que la herramienta sufrió un desperfecto y saltó de la mano del constructor.

El fatal accidente se produjo cuando la víctima estaba trabajando en las terminación del techado de la casa.
El fatal accidente se produjo cuando la víctima estaba trabajando en las terminación del techado de la casa.

Sin embargo, la cuchilla de la herramienta golpeó en el cuello del trabajador causándole una grave lesión, que a su vez generó una aguda hemorragia que le causó la muerte en cuestión de minutos. El caso fue informado al Ministerio Público.