Caso “Yankiguayo”: esto dice el Indi tras reunión con ayoreos

Juan José Mallada, abogado del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), se reunió esta mañana con miembros de comunidades de ayoreos, en el departamento de Alto Paraguay, para analizar medidas legales que busquen frenar las intenciones del influencer Nathan Seastrand, más conocido como el “yankiguayo”, luego de las denuncias sobre su supuesta insistencia en contactar con indígenas en aislamiento voluntario, sin autorización.

El caso generó un fuerte impacto luego del reclamo del biólogo y también youtuber lituano Romualdas Šapoka, más conocido como “Don Šapoka”, quien afirmó que el estadounidense “compraba” el permiso con los caciques para caminar por las reservas.

“En una segunda visita, logramos emborrachar a algunos miembros de la comunidad para lograr estos permisos”, había afirmado el especialista en un vídeo de Youtube, en el que incluso se ven imágenes de un pack de cervezas y una gruesa de cigarrillos que, Seastrand supuestamente ofrecía a los líderes.

Tagüide Picanerai, abogado de los ayoreos, aseguró hoy, en contacto con ABC TV, que “la gente manifestó que el influencer pagó acá a algunas personas para poder hacer una especie de permiso ilegal para ingresar, porque no pasó por los canales correspondientes”. El Indi confirmó que el “yankiguayo” no cumplió con el decreto presidencial 1039/18, que establece un protocolo de consulta previa para los interesados en tener algún proyecto con una comunidad indígena.

El pedido de los ayoreos ante el avance del influencer Nathan Seastrand

Los ayoreos plantearon promover una medida cautelar, a través del Indi, para impedir que Nathan Seastrand insista en filmar a los miembros de las comunidades y que, además, pretenda contactar a las familias que viven en aislamiento voluntario.

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“La idea es presentar una medida cautelar de urgencia, para que no se acerque más (el yankiguayo) a las comunidades, que incluso deje de publicar todas las imágenes no autorizadas”, explicó Tagüide Picanerai.

Mallada, el asesor del Indi, agregó que los indígenas piden incluso restringir el acceso del influencer al Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode (PNCAT). Se trata de un territorio de 550.000 hectáreas en Alto Paraguay, donde coexisten ayoreos contactados y las familias que permanecen en aislamiento voluntario, donde de hecho se realizó el encuentro con el abogado.

El funcionario explicó que esta tarde continúan las reuniones con otras comunidades ayoreas en el Alto Chaco, para luego regresar a Asunción y analizar con el equipo jurídico del Indi la situación.

Indi analiza qué medidas tomar ante incursión de influencer

Juan José Mallada, el abogado del Indi, indicó que tienen en cuenta algunas medidas que podrían tomar ante el pedido de los indígenas ayoreos:

promover un amparo judicial contra el influencer Nathan Seastrand.

accionar una medida cautelar de urgencia para impedir que el “yankiguayo” se acerque a la comunidad ayoreo.

conversar personalmente con el estadounidense, para buscar persuadirlo y que respete a los indígenas.

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“Nosotros, lo que queremos es garantizar la protección de las comunidades aquí, en el Chaco, y nos ponemos a disposición de las familias para seguir conversando y para cumplir con el deseo que en este caso les invade”, explicó el asesor jurídico.

Otra grave denuncia de los indígenas es que Seastrand habría colocado cámaras trampa en zonas donde supuestamente podría ubicarse a los no contactados, con la intención de apropiarse de las imágenes y explotarlas en audiovisuales.

Juan José Mallada explicó que, tras reunirse con los representantes de las comunidades, podrán analizar algunas opciones para buscar cumplir con el pedido de los indígenas del Chaco.