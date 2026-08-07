Dan a conocer el monto que robaron a las víctimas del doble homicidio en Encarnación

Ayer a la mañana asesinaron a dos personas y una tercera quedó gravemente herida, pero logró sobrevivir, durante un asalto en el que robaron dinero en efectivo a las víctimas en un complejo recreativo de Encarnación. Todas las víctimas fueron maniatadas.

Por este hecho fueron detenidos los españoles Fernando Barrionuevo Urbaneja y su hijo Aitor Barrionuevo Guirao, quienes son los principales sospechosos de los asesinatos. También fueron detenidos Scheila Liz Magno Mosay, Beihit Eugenia Gutiérrez Piza y Luis Andrés Uriarte Gutiérrez, quienes serían las parejas sentimentales de los sospechosos y el hijo de Aitor.

Según confirmó el comisario Javier Flores, director de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional, la hipótesis más fuerte que manejan es la de que emboscaron a las víctimas bajo engaño de una supuesta venta de oro para robarles el dinero.

“Nunca fue intención de llevar adelante una transacción comercial, sino echarlos en una emboscada y acabar con la vida de los mismos. Según manifestó esta persona que sobrevivió, son G. 370 millones”, detalló.

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Una de las víctimas recibió ocho disparos

Según precisó el comisario, una de las víctimas fatales recibió en total ocho disparos de bala. Consultado sobre por qué tanta saña con el mismo, explicó que tras ser herido la primera vez, sus atacantes se percataron de que seguía con signos de vida, por lo que le volvieron a disparar, de acuerdo a lo que relató el único sobreviviente.

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“La persona a quien te refiero que salvó de milagro su vida manifestó que escuchó que una de estas personas manifestaba que seguía viviendo, que tenía signos vitales, por eso es que seguía disparando. Seguía moviéndose y se quejaba inclusive con ensañamiento que no dejó de existir esta persona”, refirió.

Agregó que el sobreviviente, tras percatarse de esta situación, se quedó inmóvil durante más de una hora a fin de evitar que sus atacantes se den cuenta de que seguía con vida. Además, los asaltantes le colocaron encima una carpa, aunque siguió escuchando todo lo que ocurría.

Contó que según el testigo, los que se contactaron con las víctimas para simular la venta de oro fueron los españoles a través de un tercero, pero que los demás detenidos, al realizar el allanamiento, se llamaron a silencio durante el operativo.

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Aún no encuentran las armas

Tanto las dos mujeres como el hijo de Aitor son de nacionalidad boliviana, según indicó, por lo que están también averiguando datos sobre cómo los cinco detenidos ingresaron a nuestro país, cuyo registro data de abril de este año.

Además, uno de los españoles cuenta con antecedentes de amenaza, estafa y falsificación en su país.

Detalló que una de las víctimas es policía retirado y todos vivían en la zona de Alto Paraná, en la ciudad de O’Leary.

Dijo que hasta el momento no encontraron las armas utilizadas en el crimen, pero sí imágenes en las que presumen que los dos principales sospechosos estaban manipulando las mismas antes de alzar a las víctimas en sus vehículos. Tampoco encontraron la mochila que se observa en una de las imágenes en donde estas personas tenían el dinero.