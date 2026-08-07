El Madrid, con Vinicius recién renovado, busca mejorar sensaciones ante el Ferencvaros

El primer partido de la segunda era de Jose Mourinho al frente del equipo blanco terminó con empate a 2 después de que el Madrid desperdiciara una ventaja de dos goles conseguida en la primera parte. Para ese encuentro, el preparador portugués no contaba con ningún defensa central de la primera plantilla disponible, algo que cambia de cara a este segundo compromiso amistoso.

En la convocatoria merengue aparece Dean Huijsen, ausente contra el Fiorentina en Klagenfurt (Austria) por unas molestias sufridas durante los entrenamientos, si bien todavía este jueves trabajó en el interior del gimnasio y sobre el césped en solitario. También está el alemán Antonio Rüdiger, quien ya acumula sesiones suficientes de entrenamiento tras las vacaciones.

Completan la línea defensiva Trent, Álvaro Carreras, Denzel Dumfries (que ya debutó con el equipo ante el conjunto italiano) y los canteranos Joan Martínez, Lamini y Mario Rivas.

En el centro del campo, destaca la presencia del portugués Bernardo Silva, que se incorporó el lunes a la disciplina del equipo y podría debutar con el Real Madrid. Estará disponible junto a Camavinga, Valverde, Arda Güler, Cestero, Lacosta y el goleador en el primer amistoso Alexis Ciria.

El mismo día que Bernardo llegaron a Madrid Brahim y Vinicius, que también aparecen en la convocatoria, como delanteros, junto a Endrick, Carlos Espí y Daniel Yáñez. Vinicius, que ha sido uno de los focos de trabajo de las oficinas del Real Madrid este verano, confirmó el jueves su ampliación de contrato, que lo vincula con el Real Madrid hasta 2032.

El que no estará todavía es el costamarfileño Yan Diomande, cuyo fichaje se anunció también este jueves y que todavía no está con el equipo. Todavía faltan por regresar, además, algunos de los mundialistas, como Thibaut Courtois, Konaté, Tchouameni, Mbappé, Bellingham y Cucurella.

Enfrente estará un Ferencvaros con mucho más rodaje, ya que la liga húngara empezó a finales de julio. El equipo de Budapest ya ha disputado dos jornadas, con derrota en la primera frente al Paksi y empate en la segunda contra el Budapesti Vasas. De hecho, su encuentro de la tercera jornada ha sido aplazado precisamente para jugar contra el Madrid.

También se encuentran los húngaros inmersos en las rondas clasificatorias para la Liga Europa, en las que ya eliminaron al Vojvodina y al Twente y ganaron 1-0 en el partido de ida al Gornik Zabrze, eliminatoria que se resolverá el 13 de agosto.

El partido se celebra en el Ferencvaros Stadion de Budapest, con capacidad para 22.000 espectadores, donde, desde su inauguración en 2014, el Real Madrid nunca ha jugado. Al equipo blanco le restarán después otras dos citas de pretemporada: el 12 de agosto, el trofeo Teresa Herrera contra el Deportivo; y el 16, la visita al Schalke 04, antes del debut oficial en LaLiga contra el Espanyol el día 22.