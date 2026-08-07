El Oporto de Veiga y Sainz ante el Alverca de Vini Jr en el inicio de la Liga Portugal

Los 'dragones' afrontan la nueva temporada con una plantilla prácticamente idéntica a la que triunfó en la anterior, pero siguen con un ataque mermado por la ausencia de su goleador, el también español Samu Aghehowa, de baja desde febrero por lesión.

La falta de un ataque más contundente fue uno de sus talones de Aquiles en la última Liga, y volvió a quedar patente recientemente en la Supercopa de Portugal ante el Torreense, que el Oporto conquistó tras ganar al club de la segunda división por 1-0.

El domingo se enfrentará al Alverca, uno de cuyos propietarios es Vini Jr, que fue un rival difícil en el último enfrentamiento entre ambos, el pasado mayo, un choque en el que el cuadro norteño logró otra victoria por la mínima (1-0) que le aseguró el campeonato.

Ese día también se estrenará otro de los candidatos al título, el Benfica, que se medirá al recién ascendido Académico de Viseu.

En comparación con el curso pasado, el mayor cambio en las 'águilas' se encuentra en el banquillo, donde ahora se sienta el entrenador Marco Silva en lugar de José Mourinho, que se marchó al Real Madrid.

El club lisboeta, tercero en el pasado curso, dijo adiós también a su capitán, el central argentino Nicolás Otamendi, y reforzó el ataque con la llegada del colombiano Jhon Durán, cedido por el Al Nassr saudí de Cristiano Ronaldo.

El Benfica de Silva ya ha dado buenas señales y, esta semana, en la fase previa de la Europa League, goleó al Hearts escocés por 6-1.

El partido frente al Académico de Viseu tendrá la particularidad de disputarse en un Estadio da Luz vacío, ya que los 'encarnados' han sido sancionados por el uso de material pirotécnico por parte de su afición en varios partidos de la temporada 22/23.

Antes, el sábado, el Sporting empezará su andadura con una visita al Estrela da Amadora.

Al igual que el Benfica, los 'leones' se han despedido de su capitán, el danés y ahora centrocampista del Atlético de Madrid Morten Hjulmand, pero han fichado al español Sergi Altimira y al uruguayo Rodrigo Zalazar, procedentes del Betis y del Braga, respectivamente.

Además, mantiene en su once al máximo goleador de la pasada edición liguera, el internacional colombiano Luis Suárez, que anotó 28 goles.

Partidos de la primera jornada de la Liga Portugal: