El Sporting dice que Suárez salió "frustrado" de un entrenamiento, pero sin indisciplina

Suárez fue noticia en la prensa deportiva portuguesa por haber abandonado supuestamente un entrenamiento enfadado y sin autorización, algo que desmintió el entrenador del Sporting, quien garantizó que "no pasó absolutamente nada".

"Terminó el entrenamiento y (Suárez) estaba frustrado por lo que había pasado durante el mismo, sobre todo porque está buscando recuperar su mejor forma. Acabábamos de hacer un partido de 10 contra 10", explicó Rui Borges en rueda de prensa.

Según el técnico, el internacional colombiano se dirigió inmediatamente al vestuario, pero se le recordó que aún faltaba un ejercicio complementario rápido y volvió al campo.

Además, restó importancia al enfado del 'cafetero', ya que estas actitudes son normales en futbolistas "más competitivos".

Borges también abordó el estado físico de Suárez y reconoció que el delantero "ha tenido una temporada bastante agotadora", no sólo con el Sporting, sino también con la selección de Colombia, con la que disputó el Mundial de 2026, "y el cuerpo lo paga".

"Es normal que necesitara un mes más de vacaciones, pero así es el fútbol", afirmó.

"Ha ganado el privilegio de estar en el Mundial, pero pierde las vacaciones. Es normal que el cuerpo no esté en plena forma, porque la temporada ha sido agotadora y ha dado mucho por nosotros", añadió.

No obstante, el delantero natural de Santa Marta "está convocado y disponible" para el partido del Sporting de este sábado contra el Estrela da Amadora, correspondiente a la primera jornada de la Liga Portugal.

Luis Suárez, de 28 años, llegó al Sporting la temporada pasada procedente del Almería y fue el máximo goleador del campeonato portugués, con 28 goles.