El uruguayo Brian Rodríguez anota un gol y pone dos asistencias en triunfo del América

En el Estadio Azteca de la capital mexicana, Rodríguez, Erick Sánchez e Isaías Violante anotaron por las Águilas, en tanto que Lucas Bombino descontó por los estadounidenses.

Aunque los visitantes tuvieron la posesión de la pelota en la primera mitad, fueron los mexicanos los que impusieron condiciones y lo confirmaron en el marcador.

En el minuto 11, el colombiano Cristian Borja le puso un balón a Brian Rodríguez que, letal con el remate de zurda, anotó el 1-0.

Sánchez y Violante pisaron el área rival, carecieron de puntería, pero tuvieron una segunda oportunidad y la aprovecharon.

En el 33, Erick Sánchez anotó de zurda a pase de Rodríguez, quien, en el 45+2 puso su segunda asistencia en el 3-0, a Violante, anotador del 3-0 con un disparo de diestra, en un contragolpe.

Para la segunda parte, el San Diego FC trató de mantenerse bien parado atrás y a partir de ahí buscar la portería rival; le funcionó porque en el 63 se acercó con gol de zurda de Bombino tras pase de Oscar Verhoeven.

Los dos equipos tuvieron oportunidades de anotar en los últimos 25 minutos. Los atacantes fueron neutralizados y no se movió el marcador.

Con el resultado, las Águilas subieron al, segundo lugar en la tabla de posiciones de los equipos mexicanos, en tanto el San Diego aparece en el penúltimo de la MLS.

El triunfo del América fue el segundo de los equipos mexicanos este jueves, día en el que también Cruz Azul venció por 1-0 al Philadelphia Union.

El argentino José Paradela anotó un gol en el minuto 3, después de lo cual los dos cuadros se neutralizaron en mitad de cancha y los mexicanos conservaron la victoria.

Las victorias de los equipos de la MLS fueron del New York City ante el Santos Laguna; del Chicago sobre el Necaxa, y del Austin contra el Tijuana, los tres por margen de 2-0.

En el duelo de cierre de la jornada, el Portland recibe al Puebla.

El domingo, el América enfrentará al Portland Timbers, mientras que el San Diego FC se las verá con los Xolos de Tijuana.